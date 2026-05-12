¿Sabe usted que menuda se les viene a los vecinos de O Couto con las fiestas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los daños colaterales de las fiestas de O Couto

Vallas en los aparcamientos de O Couto
Vallas en los aparcamientos de O Couto | La Región

¿Sabe usted que ante el iniminente inicio de las fiestas de O Couto, el barrio luce ya estos días lleno de vallas y prohibiciones de aparcar en algunas de sus principales arterias? ¿Que, como es habitual, se eliminan decenas de puestos de aparcamiento días antes, ssin ninguna alternativa? ¿Que estos días es habitual ver a cientos de conductores dando vueltas desesperados? ¿Que de aparcamientos disuarios, ná de ná?

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