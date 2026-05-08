Una avería deja sin luz al polígono de Seixalbo

Un corte del suministro eléctrico afectó este viernes a las empresas ubicadas en el polígono industrial de Seixalbo. La incidencia se produjo a las 16,41 horas y duró varias horas. Esta falta de luz provocó que las compañías ubicadas en este lugar estuviesen horas paradas sin poder trabajar.

“Seguimos esperando a que arreglen el corte de luz”, manifestó a las 20,15 horas un empleado de una de las empresas del polígono de Seixalbo. Además, señaló que consultó a trabajadores de otros negocios y también le contaron que estaban sin electricidad.

Ante esta situación, Naturgy informó de que el origen fue una avería que requirió para repararla una desconexión puntual de la red de media tensión, lo que provocó cortes de luz. Una incidencia que a las 21,30 horas, explicaron, ya estaba casi solucionada. En total, afectó a alrededor de 100 clientes de la zona de Seixalbo.