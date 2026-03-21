El gran apagón hizo caer un 20% la producción eléctrica de Ourense

El 28 de abril de 2025 el sistema eléctrico español sufrió un colapso inédito que borró 15 gigavatios (GW) de la red en apenas cinco segundos. Para evitar que el gran apagón se repitiera, el operador del sistema, Red Eléctrica Española, impuso un “modo reforzado”, priorizando fuentes convencionales (como el gas) para controlar la tensión y frenando el uso de unas renovables consideradas más inestables. Esta decisión técnica, sumada a los cuellos de botella de evacuación en el noroeste, ha provocado un auténtico roto en el motor energético de Ourense.

A lo largo de 2025, la provincia sufrió un desplome generalizado en su producción eléctrica. En el balance global, Ourense cerró el año generando 5.544 gigavatios/hora (GWh), lo que representa una caída de casi 1.400 GWh (un 20% menos) en comparación con el récord del ejercicio previo. Una energía limpia que, teniendo recursos para generarse, se vio obligada a echar el freno.

Este tijeretazo general se cebó con las dos grandes fuentes de energía de la provincia. Por un lado, la eólica se quedó en apenas 470 GWh inyectados a la red (un 16,6% menos) que el año anterior. En este caso, al freno impuesto por Red Eléctrica se sumó otro lastre letal: el bloqueo judicial que mantiene totalmente paralizado el desarrollo de nuevos parques en la geografía gallega.

Por otro lado, el medio centenar de centrales hidráulicas de la provincia, obligadas a adaptarse a las limitaciones del sistema, redujeron su actividad hasta los 5.022 GWh, un duro retroceso del 20,22% respecto a 2024.

Es precisamente este apagón general en la producción ourensana lo que explica el cambio de rey en el panorama del agua. Mientras Ourense se veía obligada a levantar el pie del acelerador por las restricciones que castigaron al mix renovable gallego, otras comunidades operaron bajo condiciones más favorables en la red.

Libre de este nivel de parálisis, Salamanca pudo exprimir sus embalses hasta alcanzar los 6.999 GWh. De este modo, le arrebata la corona hidroeléctrica a Ourense, que queda relegada a la segunda posición del “Top 5” nacional, por delante de Cáceres (3.850 GWh), Lleida (2.968 GWh) y Valencia (2.738 GWh).

Pese a este panorama adverso, el balance provincial sigue siendo abrumadoramente positivo frente a otros territorios. Ourense sigue produciendo y exportando muchísima más energía de la que demanda, manteniéndose como un área netamente excedentaria frente a grandes sumideros de consumo como Madrid o el País Vasco.