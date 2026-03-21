El gran apagón hizo caer un 20% la producción eléctrica de Ourense
El parón a las renovables tras lo sucedido en abril frenó en 2025 las turbinas de la provincia de Ourense, tanto hidráulicas como eólicas
El 28 de abril de 2025 el sistema eléctrico español sufrió un colapso inédito que borró 15 gigavatios (GW) de la red en apenas cinco segundos. Para evitar que el gran apagón se repitiera, el operador del sistema, Red Eléctrica Española, impuso un “modo reforzado”, priorizando fuentes convencionales (como el gas) para controlar la tensión y frenando el uso de unas renovables consideradas más inestables. Esta decisión técnica, sumada a los cuellos de botella de evacuación en el noroeste, ha provocado un auténtico roto en el motor energético de Ourense.
A lo largo de 2025, la provincia sufrió un desplome generalizado en su producción eléctrica. En el balance global, Ourense cerró el año generando 5.544 gigavatios/hora (GWh), lo que representa una caída de casi 1.400 GWh (un 20% menos) en comparación con el récord del ejercicio previo. Una energía limpia que, teniendo recursos para generarse, se vio obligada a echar el freno.
Este tijeretazo general se cebó con las dos grandes fuentes de energía de la provincia. Por un lado, la eólica se quedó en apenas 470 GWh inyectados a la red (un 16,6% menos) que el año anterior. En este caso, al freno impuesto por Red Eléctrica se sumó otro lastre letal: el bloqueo judicial que mantiene totalmente paralizado el desarrollo de nuevos parques en la geografía gallega.
Por otro lado, el medio centenar de centrales hidráulicas de la provincia, obligadas a adaptarse a las limitaciones del sistema, redujeron su actividad hasta los 5.022 GWh, un duro retroceso del 20,22% respecto a 2024.
Es precisamente este apagón general en la producción ourensana lo que explica el cambio de rey en el panorama del agua. Mientras Ourense se veía obligada a levantar el pie del acelerador por las restricciones que castigaron al mix renovable gallego, otras comunidades operaron bajo condiciones más favorables en la red.
Libre de este nivel de parálisis, Salamanca pudo exprimir sus embalses hasta alcanzar los 6.999 GWh. De este modo, le arrebata la corona hidroeléctrica a Ourense, que queda relegada a la segunda posición del “Top 5” nacional, por delante de Cáceres (3.850 GWh), Lleida (2.968 GWh) y Valencia (2.738 GWh).
Pese a este panorama adverso, el balance provincial sigue siendo abrumadoramente positivo frente a otros territorios. Ourense sigue produciendo y exportando muchísima más energía de la que demanda, manteniéndose como un área netamente excedentaria frente a grandes sumideros de consumo como Madrid o el País Vasco.
Galicia, la única gran potencia en rojo por el “modo reforzado”
El hundimiento de la generación eléctrica en Ourense explica buena parte de la anomalía que ha protagonizado Galicia a lo largo de 2025. Mientras el “modo reforzado” decretado tras el apagón de abril disparó el uso del gas (+28%) y permitió que la generación eléctrica en el conjunto del Estado creciera cerca de un 9%, Galicia se quedó atrás. Fue la única gran potencia energética del país que cerró el año en números rojos. La comunidad anotó una caída del 5,8% en su producción total, tocando mínimos históricos. Esta merma contrasta brutalmente con el acelerón de otras autonomías, como Andalucía (+30,6%) o Castilla y León (+14% global), que lograron disparar su generación mientras las centrales del noroeste se veían obligadas a frenar. A lo largo de 2025, las renovables han perdido peso en el mix eléctrico gallego, cayendo casi tres puntos respecto al año pasado (suponen el 81,8% del total).
A pesar de este escenario general de bloqueo y retroceso, el enorme desplome de la hidráulica en el sur de la comunidad ha provocado un vuelco sin precedentes a nivel autonómico. La energía eólica ha dado el “sorpasso” a la hidráulica para situarse como la tecnología líder en Galicia.
Sus turbinas registraron una producción de 8.610 gigavatios/hora, lo que representa un 39,6% del mix total gallego. Estos números permiten a Galicia mantenerse como la tercera comunidad de España con más gigavatios de origen eólico, tan solo por detrás de Castilla y León y Aragón.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 21 de marzo
CONTRA EL ESTATUTO MARCO
La huelga sanitaria afecta a más de 1.700 ourensanos
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de marzo?
UN MILLAR DE CASAS
El PIA de O Vinteún echará a andar antes del cierre de año
A POR LOS TRES PUNTOS
El Ourense CF no quiere volver de vacío de Pasarón ante el Pontevedra CF