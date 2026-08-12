Aviso naranja en Ourense y riesgo extremo de incendio

Ourense vivirá el eclipse con un calor especialmente agobiante. En la ciudad se prevén 39 ºC de máxima, mientras que la zona de Miño de Ourense estará bajo aviso naranja por altas temperaturas, según los avisos de Aemet. La situación se mantendrá hasta el jueves, cuando se espera el pico de este episodio de calor, con temperaturas que podrían superar los 40 ºC.

El resto de la provincia estará bajo aviso amarillo y MeteoGalicia eleva también a nivel naranja el aviso en Valdeorras, una de las principales zonas de Galicia para observar el fenómeno. Los avisos estarán activos hasta las 21:00 horas, por lo que coincidirán prácticamente con todo el desarrollo del eclipse. El momento de totalidad, o de máxima parcialidad en las zonas donde no se alcance, se producirá todavía con temperaturas muy elevadas. En la ciudad de Ourense, a las 20:30 horas, los termómetros rondarán los 35 ºC.

A esta situación se suma el elevado riesgo de incendios forestales. Hasta diez concellos de la provincia se encuentran en riesgo extremo, mientras que la inmensa mayoría permanece en niveles muy altos y algunos municipios en riesgo alto. La situación más delicada se concentra en el sur provincial, con especial incidencia en A Limia.

Esta coyuntura resulta especialmente relevante en una jornada como la del eclipse, marcada por una elevada movilidad y por la presencia de numerosas personas en los montes ourensanos para buscar puntos desde los que observar el fenómeno.