Activada la alerta roja por calor en la montaña de Ourense

La montaña de Ourense está este martes en alerta roja, nivel 3, por un episodio de calor, mientras que la zona de Valdeorras permanece en nivel amarillo. La Xunta activa también el nivel máximo de alerta en el interior de Pontevedra ante unas temperaturas que continuarán siendo elevadas durante los próximos días.

La situación está provocada por el predominio de las altas presiones y la entrada de aire cálido procedente del sur de la Península. Esta configuración mantiene los cielos despejados y favorece un importante ascenso de las temperaturas en el interior de Galicia. Según las previsiones de Meteogalicia, el episodio de calor se prolongará previsiblemente hasta el viernes, con especial incidencia en las zonas interiores.

En la provincia de Ourense, la alerta roja afecta a la zona de montaña, que incluye municipios como Manzaneda, A Pobra de Trives, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas, Montederramo, A Gudiña, Viana do Bolo, A Veiga, Riós, Maceda o Parada de Sil, entre otros.

Por su parte, Valdeorras se encuentra en nivel amarillo, con aviso para municipios como O Barco de Valdeorras, A Rúa, Petín, Larouco, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Recomendación de evitar el deporte en las horas centrales

Ante las altas temperaturas, la Xunta recomienda no practicar deporte federado entre las 13,00 y las 17,00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos. También pide a los organizadores de pruebas deportivas que adapten los horarios y adopten las medidas preventivas necesarias.

Sanidade recuerda que las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años, especialmente los bebés, y quienes padecen determinadas enfermedades constituyen los principales grupos de riesgo ante el calor.

Entre las recomendaciones se encuentra beber abundante agua aunque no se tenga sed, evitar el alcohol y las bebidas con cafeína o muy azucaradas, reducir las comidas copiosas y permanecer en lugares frescos y ventilados durante las horas de mayor temperatura. También se aconseja evitar la actividad física y la exposición directa al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar.

Ante síntomas de agotamiento o un posible golpe de calor, Sanidade recomienda solicitar asistencia médica urgente llamando al 061. Además, pide prestar especial atención a las personas mayores o que viven solas para comprobar que se encuentran bien durante estos días de calor.