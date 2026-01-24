¿Sabe usted que ayer la nieve obligó a cancelar la conferencia “La Semana de Teología” que debía impartir el arzobispo de Madrid en el Liceo? ¿Que José Cobo Cano no pudo acudir al encuentro? ¿Que la causa fue que se encontraba parado el tren en el que viajaba en Taboadela debido a las condiciones metereológicas? ¿Que por ello fue cancelada la conferencia por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos?