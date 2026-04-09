¿Sabe usted que los baches y vidrios en las aceras de Ourense se cobran incontables ruedas de patinetes?

¿Sabe usted que en la ciudad de Jácome cada vez son mayores las dificultades para la circulación de todo tipo? ¿Que en las aceras proliferan las losas levantadas y en la calle baches y restos de vidrios? ¿Que numerosos usuarios de patinetes se quedan cada vez más a menudo tirados por pinchazos en las ruedas? ¿Que hay largas listas de espera en los talleres de reparación por culpa de esta negligencia municipal?

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