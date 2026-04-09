La avenida de Portugal cumple un mes congelada en una obra abandonada

Los vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal llevan ya un mes viviendo entre los escombros de una obra paralizada, viendo como su día a día y su rutina se degradan en un entorno totalmente tercermundista. Tras este tiempo, los negocios siguen languideciendo y sufren de manera más abultada la pérdida de clientela y la consiguiente afección económica, mientras que la limpieza de la zona hace aguas, dejando unas condiciones de higiene que atentan contra la salud pública, a través del denso polvo que se cuela en los hogares y de la propagación de ratas. Muchos de los que tienen una segunda residencia en la aldea ya han optado por cambiarse ante la incomodidad de vivir en esta calle.

La plataforma de vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal prevé presente en el pleno del Concello de este viernes para ejercer presión. “Imos ir para escoitar de viva voz o que pasa, se hai algunha solución ou non, e a partir de aí tomaremos medidas”, resaltó Chelo Montero, representante de la plataforma. En el caso de que no haya avances, no descartantan realizar una manifestación: “O que queremos é que nos dean solucións, para iso están os políticos, para solucionar a vida aos cidadáns, non para complicala”, manifestó Manuel Mosquera. También plantean medidas legales o recurrir a la Valedora do Pobo.

Negocios asfixiados

Tras cerca ya de un año del inicio de las obras y un mes de paralización total de los trabajos, los negocios de la zona sobreviven con dificultades cifrando pérdidas de clientela de hasta el 50%. La dificultad de accesibilidad y movilidad por la zona es la clave para esta crisis. “Aínda que a xente queira vir, xa lle soa mal, por se hai un atasco o calquer cousa, buscan outros sitios”, indicó Montero, que confirmó que uno de los bares de la calle ya cerró a causa de las obras.

Algunos locales sobreviven gracias a la venta online o a los pedidos a domicilio, como es el caso del Kebab Lamizan: “Se ha mermado la venta en el local, ahora la gente viene menos y pide a domicilio”, confirmaron.

Los viandantes pasean por el asfalto de la avenida de Portugal, en una calle en estado de abandono | Miguel Ángel

Esta situación ha cambiado el día a día de los vecinos, han tenido que adaptarse a las condiciones de insalubridad de unas ruinas de obra. “Estou encantada de que caera choiva porque eu teño conxuntivite normalmente e andaba coas gafas de sol todo o día ao non aguantar o polvillo”, relató Chelo Montero, que resaltó la presencia de ratas y alcantarillado abierto. “Eu por culpa desto paso moito máis tempo na aldea, que aquí nin teño onde aparcar”, reclamó José Manuel, un vecino de la zona que aseguró que ha tenido que aparcar el coche en varias ocasiones a casi un kilómetro de distancia de su casa

El Concello amenaza con romper con Opain y tirar de obra de emergencia

El Concello de Ourense anunció ayer que prevé rescindir el contrato con Opain por un “abandono sin justificación” de la obra y solicitará que la empresa no pueda firmar con ninguna administración pública en toda España durante cinco años. Asimismo el alcalde avanzó que la intención es adjudicar la obra mediante proceso de emergencia, lo que permitirá al organismo municipal adjudicar a dedo, sin concurso, algo de dudosa justificación en este caso, y par lo cual se valdrá de informes de los funcionarios más cercanos. El regidor aseguró que se espera reanudar las obras la próxima semana.

Hartazgo de vecinos y comerciantes

Chelo Montero

“Como non nos mobilicemos a avenida de Portugal pode estar así tres anos” — Chelo Montero - Plataforma de vecinos

Marcos Nespereira

“Molesta que Jácome no diera la cara, ni él ni sus concejales vinieron por aquí en ningún momento” — Marcos Nespereira - Tienda Nes Pet

Ferney Barro

“Se ha mermado la venta en el local, ahora la gente viene menos y pide más a domicilio” — Ferney Barro - Kebab Lamizan

Manuel Mosquera