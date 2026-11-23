La banda de ladrones detenida esta semana por la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra recurría a un escondite poco habitual para evitar ser localizada tras sus asaltos. Nada más y nada menos que una tienda de campaña instalada en una zona agreste del monte en Pontevedra, donde sus integrantes pernoctaban después de cometer robos en viviendas. Una estrategia que ya se vio en otros grupos criminales interceptados en Ourense con integrantes balcánicos y formación militar. La investigación permitió desarticular un grupo criminal al que se atribuyen cerca de una veintena de asaltos en Galicia, seis de ellos inicialmente investigados en la provincia.

La denominada operación Ziralla, liderada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ourense, derivó el pasado miércoles 18 en la detención de tres ciudadanos albaneses -como adelantó el domingo este periódico- a los que se relaciona con robos en chalés de Ourense, Pontevedra y A Coruña. En territorio ourensano, los investigadores sitúan varios de los golpes en Allariz, Barbadás y Vilanova dos Infantes (Celanova).

El arresto se produjo después de una investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Ourense. Los sospechosos, que se desplazaban en vehículos compactos de gran cilindrada, llegaron a eludir en dos ocasiones dispositivos de la Guardia Civil antes de ser interceptados. Durante el operativo, los coches policiales sufrieron daños tras una embestida del vehículo en el que viajaban los detenidos, que incluso tras esta complicada actuación tuvieron que ser trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Los agentes recuperaron diversas joyas, algunas reconocidas por sus propietarios, además de más de 5.000 euros en efectivo y material relacionado con los robos. También se intervinieron varias matrículas que los integrantes del grupo intercambiaban para dificultar su identificación.

Bandas organizadas

Esta operación y sus consecuentes detenciones se producen en un contexto de preocupación por la proliferación de robos atribuidos a grupos itinerantes de origen albanokosovar en Galicia en general y en la provincia en particular, algunos de ellos investigados por su presunta actividad en Ourense. Estas redes se caracterizan por una elevada organización y por actuar en distintos territorios durante periodos limitados, lo que dificulta esclarecer los asaltos y relacionarlos entre sí.

Una ventana de una casa rota en un robo reciente en Allariz | Alán Pérez

Los chalés y viviendas unifamiliares situados en urbanizaciones o entornos residenciales tranquilos figuran entre sus objetivos habituales. Los asaltos se concentran principalmente en horario nocturno y buscan objetos de fácil transporte y elevado valor, como joyas, relojes y dinero.

La movilidad, la organización interna y la búsqueda de lugares discretos donde permanecer durante sus incursiones dificultan las investigaciones, al no dejar registro en hoteles ni apartamentos, intentando pasar desapercibidos y actuando con organización militar.

Roban dos casas en Vistahermosa en menos de 100 metros

Dos viviendas próximas de la rúa Peña do Vado, en la zona de Vistahermosa de la ciudad, fueron objeto de robos recientes, con una separación de tan solo cien metros. El último se produjo en la madrugada del sábado, alrededor de las 4,30 horas, cerca del restaurante Regato, por la zona del acceso centro desde la A-52 a la ciudad. En ambos casos, los ladrones rompieron cristales para entrar y sustrajeron joyas y otras pertenencias de los domicilios.