El Barbaña será el núcleo de las fiestas de Ourense

El Concello de Ourense continúa dando pasos para la celebración de las fiestas de la ciudad, que se celebrarán entre el 17 y el 22 de junio, y que volverán a organizarse en torno al pabellón de Os Remedios y el Paseo del Barbaña.

Así se colige de la documentación presentada por el consistorio estos días, donde adelanta la relajación de la normativa de ruidos en “a avenida Pardo de Cela (e anexas), rúa do Progresto (ata o Antigo Xulgado), o paseo de Ponte Pedriña (xunto ao río Barbaña) e anexas, e a rúa Fonte do Bispo e anexas”, según reza el documento.

Esta disposición, a falta de confirmarse la situación del mercado medieval, vuelve a perjudicar a los vecinos de la calle Avilés de Taramancos, que quedarán de nuevo rodeados por las barracas y el escenario de conciertos, pero también a los residentes de la avenida de Portugal, que acceden a sus domicilios desde el parque Barbaña.