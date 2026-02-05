Una fuga de agua afecta a varias calles de A Ponte: "Fue impresionante, parecía una catarata"

La lluvia no da tregua y el agua ya no tiene prácticamente dónde acumularse en Ourense. La persistencia de las precipitaciones en los últimos días -van 18 días lloviendo sobre mojado en un suelo que no admite ni una gota más-, sigue afectando a diferentes zonas de la provincia. Este suceso se ha juntado con un sorprendente escape de agua de gran intensidad a las 12,00 horas de esta mañana en dos calles de la ciudad de Ourense. "Madre mía, fue impresionante, parecía una catarata", comentaba una trabajadora en VF Soluciones Ourense sobre esta fuga.

Esta ciudadaba asegura que la fuga y el gran río de agua se desató haciendo que se extendiese desde la Calle Quintián hasta la calle río Arnoia. Los ciudadanos se han visto sorprendidas esta mañana por un escape de agua de gran intensidad, que ha generado importantes dificultades para el tránsito. “La calle de Río Arnoia está casi intransitable”, comentaba uno de los vecinos presentes en el momento de la fuga, mientras el agua corría con fuerza por la calzada.

La zona afectada llevaba vallada desde hacía entre dos y tres meses debido a las obras que se están realizando en el entorno. En ese punto concreto, las vallas ya llevaban varios días colocadas, lo que indica que se estaban llevando a cabo trabajos específicos, probablemente relacionados con el suministro de agua.

Aunque todavía no se conocen las causas exactas, uno de los presentes menciona que es posible que se tratara del reventón de una tubería dentro del marco de estas obras, lo que provocó la incidencia registrada. Por el momento, no se dispone de más información oficial sobre lo ocurrido.

Desde Viaqua aseguran que fue "por culpa del agua acumulada de estos días, por haber llovido tanto". Señalan que el terreno estaba húmedo y que la gran cantidad de agua desplazó la tubería y provocó esta incidencia. Además, afirma que no les consta que a esas horas hubiese obreros trabajando en esta zona, pero que se desplazaron tras la fuga para solventar el problema. También añade que, tras una hora del suceso, "ya está todo bien y se puede circular con normalidad".