Basura y un patrimonio cultural amenazado tras las fiestas navideñas en Ourense

Las fiestas navideñas han terminado, pero la basura acumulada durante estas fechas continúa ocupando las calles de Ourense, con una incidencia mayor cuanto más céntricas son las zonas afectadas. En espacios como la Alameda y vías próximas, como Parada Justel, aún permanecen los restos de los botellones y las vallas utlizadas en conciertos. Lo mismo ocurre en la Alameda donde se acumulan botellas, envases de plástico y latas esparcidas por el suelo, a la espera de su retirada. Y cuando los ocupantes de las residencias de la zona esperaban que acabasen la música y reinase la paz, aún continúan las atracciones de feria con su atronador soniquete.

El belén instalado en este espacio ofrece una imagen de abandono tras más de un mes expuesto a la intemperie y sin mantenimiento. Aún más preocupante es la situación de la fuente de la plaza del Bispo Cesáreo, donde una estructura de grandes dimensiones, pendiente de desmontaje, supone un serio riesgo para un patrimonio irreemplazable.

El árbol de Navidad amenaza la integridad de la fuente de Bispo Cesáreo.

La combinación de una alarmante falta de sensibilidad cultural y el desinterés por la conservación del espacio público está dando lugar a un feísmo urbano que amenaza con adueñarse de toda la ciudad.