PAU 2026 en Galicia: Se dan a conocer las fechas de la selectividad
2, 3 y 4 DE JUNIO
Los exámenes de la selectividad, antigua EBAU, de este 2026 dan inicio con la prueba de Lengua Castellana y cierran las jornadas de los estudiantes con Lengua Gallega el último día
La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha dado a conocer en su página web los días y horarios de la selectividad de 2026, que se desarrollará del martes 2 al jueves 4 de junio. Como ya ocurrió el año pasado, la prueba de Lengua Gallega y Literatura se situará en la última jornada, lo que obligará a que todo el alumnado tenga que asistir los tres días, a diferencia de lo que solía ocurrir cuando solo se programaban para el final algunas materias optativas.
El inicio de la convocatoria tendrá lugar el martes 2 a las 09:00 horas con una presentación en la que se explicará a los estudiantes el funcionamiento de las tres jornadas. A las 10:00 comenzará el primer examen, Lengua Castellana y Literatura, que concluirá a las 11:30. Tras un descanso de media hora, se celebrará Historia de España o Historia de Filosofía entre las 12:00 horas y las 13:30. La actividad se retomará por la tarde con varias materias: Geología y Ciencias Ambientales; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, entre las 16:00 y las 17:30. Más tarde, de 18:00 a 19:30, será el turno de Dibujo Técnico; la segunda lengua extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués) e Historia de la Música y de la Danza.
El miércoles 3, segunda jornada de exámenes, arrancará a las 09.30 horas con la primera lengua extranjera, hasta las 11.00. A continuación, desde las 11.30, se realizarán las pruebas de Biología; Tecnología e Ingeniería II; Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II. Por la tarde, de 16.00 a 17.30, se celebrarán Física; Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Griego; Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. Entre las 18.00 y las 19.30 se desarrollarán Química; Geografía; Diseño y Literatura Dramática.
La selectividad concluirá el jueves 4 de junio con el examen de Lengua Gallega y Literatura, fijado de 09.30 a 11.00. La sesión final seguirá a las 11.30 con Matemáticas II; Latín II; Artes Escénicas; Dibujo Artístico II; Análisis Musical II y Ciencias Generales, pruebas que terminarán a las 13.00 horas.
Fechas y horas:
Martes, 2 de junio
- A las 10:00 Lengua Castellana y Literatura
- A las 12:00 Historia de España o Historia de Filosofía
- A las 16:00 Geología y Ciencias Ambientales; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos
- A las 18:00 Dibujo Técnico; la segunda lengua extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués) e Historia de la Música y de la Danza.
Miércoles, 3 de junio
- A las 09:30 horas con la primera lengua extranjera
- A las 11:30 Biología; Tecnología e Ingeniería II; Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II
- A las 16:00 Física; Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Griego; Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II
- A las 18:00 Química; Geografía; Diseño y Literatura Dramática
Jueves 4, de junio
- A las 09:30 Lengua Gallega y Literatura
- A las 11:30 con Matemáticas II; Latín II; Artes Escénicas; Dibujo Artístico II; Análisis Musical II y Ciencias Generales
