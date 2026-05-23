¿Sabe usted que Besteiro apareció en Ourense para regalarnos contradicciones?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las contradicciones entre Besteiro y el PSdeOu este pasado viernes

Pleno de Ourense.
Pleno de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que justo el día en que el PSdeOu se alinea con Jácome e impide que sus presupuestos (criticados por los propios socialistas) sean retirados del pleno, llega lo que queda del desaparecido Besteiro a la city, en compañía de Patxi López para decir: a/ Jácome es un demonio y el PSOE el único coherente haciéndole oposición y B: Zapatero es guay. -que ya está tardando en aparcar el debate agitando la moción de censura a sabiendas de que no es posible y además es imposible? Una genialidad electoral, oigan.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats