Besteiro: "El único incoherente en Ourense es el PP, que por la mañana hace oposición y por la tarde protege a Jácome"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han visitado esta mañana Ourense con motivo de la Xuntanza socialista que se celebra esta tarde en Allariz. Este encuentro ha servido de marco para analizar la compleja situación política en el Concello de Ourense y para realizar una defensa cerrada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido la postura de su partido en pleno de los presupuestos ante las acusaciones de PP y BNG sobre una supuesta complicidad para facilitar la viabilidad a las cuentas del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Besteiro ha señalado que "creo que hay un comportamiento absolutamente coherente de los socialistas, por cierto, la misma coherencia que planteamos hace un año y medio”. Según el líder de los socialistas gallegos, "aquí el único incoherente es el Partido Popular, que por las mañanas hace oposición y por las tardes ayuda y protege a este gobierno municipal".

Ante los posibles escenarios que se abren en el municipio, el dirigente socialista ha explicado que "la cuestión de confianza es la que va a plantear el propio Jácome", reafirmando que "el planteamiento del Partido Socialista siempre fue el mismo: abierto, honesto y dando la cara, no escondiéndose". Al ser repreguntado por las intenciones del Partido Popular de presentar a alguien de sus propias filas como candidato si se da el escenario de una moción de censura posterior, Besteiro ha evitado valorar el movimiento y se ha remitido al pasado: "Eso se planteará después de una cuestión de confianza. Creo que nada cambió en relación con la situación de hace un año y medio y las posibles mayorías alternativas".

Asimismo, Besteiro ha aprovechado para arremeter contra la estrategia de la derecha en Galicia, acusándola de utilizar tránsfugas para asaltar gobiernos municipales, incumpliendo sus propios estatutos. El dirigente socialista ha cuestionado directamente la autoridad autonómica al preguntar "¿qué podemos esperar de un presidente de la Xunta y un presidente del Partido Popular aquí en Galicia que no cumple sus propias normas?”.

Defensa de Zapatero

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha sumado al cierre de filas en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero tras las recientes investigaciones judiciales. López ha remarcado que "defendemos la presunción de inocencia, que es un pilar básico de cualquier sistema democrático". En este sentido, ha argumentado el apoyo unánime de la formación porque "para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto". Además, ha criticado duramente la postura de la oposición al lamentar que "parece mentira que tengamos que recordar permanentemente que hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia", porque algunos dicen defender la inocencia como derecho fundamental, pero acto credo dicen "'pero Zapatero es culpable de absolutamente todo'".

Gómez Besteiro ha querido concluir sumándose a este alegato a favor del expresidente apoyándose en su propia trayectoria vital. El secretario general del PSdeG ha recordado la situación que él mismo vivió hace diez años, "donde también había autos de imputación realmente espectaculares... y al final pasó lo que pasó, ¿verdad? Que todo quedó en nada". Por todo ello, basándose en su relación estrecha con el exjefe del Ejecutivo central, Besteiro ha sentenciado de forma rotunda que "yo estoy absolutamente convencido de que Zapatero ni es un corrupto ni se ha corrompido".