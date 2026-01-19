Biblioteca Pública Ourense Nós: De las cenizas a reconstruir la historia perdida

El 8 de diciembre de 1927, un incendio de causas desconocidas convirtió en cenizas más de 15.000 volúmenes atesorados en la entonces Biblioteca Provincial de Ourense, ubicada en el Instituto Técnico Provincial, sede de la misma desde 1896. Incunables y valiosos libros procedentes de monasterios desamortizados en el siglo XIX fueron parte de la masiva pérdida sufrida en la institución, que funcionaba desde 1845.

Donativos en metálico y de libros procedentes de toda España, Cuba, Uruguay, Argentina y Guatemala contribuyeron a que la biblioteca ourensana homologara el gesto regenerativo del ave fénix.

La reconstrucción

En el libro impreso por La Región en 1942, de Juan Fernández Pérez, “La Nueva Biblioteca Provincial de Ourense: su resurgimiento”, se realiza un pormenorizado recuento de las diferentes iniciativas surgidas en la ciudad, nucleadas en la junta “Pro Biblioteca”, para reconstruir la institución perdida. Donativos en metálico y de libros procedentes de toda España, Cuba, Uruguay, Argentina y Guatemala contribuyeron a que la biblioteca ourensana homologara el gesto regenerativo del ave fénix.

Finalmente, en 1942, la biblioteca fue reubicada en la zona derecha de la planta baja de la Diputación Provincial, aunque luego, en el transcurrir de los años, tuviese otras locaciones hasta inaugurarse su actual sede en 2019.

El ejemplar más veterano que custodian es “De las cosas memorables de España”, de Lucio Marineo, que data de 1533; destacan igualmente otros como “La Suma Teológica” de Tomás de Aquino, uno de los pocos rescatados del incendio y en cuyas páginas son perceptibles marcas de humedad.

El Fondo Antiguo y Local

Dividido en dos categorías (la primera desde el siglo XV hasta 1900 y la segunda de 1901 a 1958), el Fondo Antiguo de la biblioteca lo componen 5100 títulos que abarcan crónicas reales, historia, legislaciones civiles y teología. El ejemplar más veterano que custodian es “De las cosas memorables de España”, de Lucio Marineo, que data de 1533; destacan igualmente otros como “La Suma Teológica” de Tomás de Aquino, uno de los pocos rescatados del incendio y en cuyas páginas son perceptibles marcas de humedad por haber recibido baldes de agua. Un aspecto relevante de los tomos es la calidad del papel y su forma de estar compuestos, pues no se encuentran paginados, sino foliados. Mientras, el Fondo Local está compuesto por 3870 libros de poesía, historia, geografía y ficción centrados en Ourense.

“De las cosas memorables de España” de 1533. | v

Algunos títulos que componen el Fondo Antiguo | La Región

Específicamente de La Región, se poseen clasificados en digital y físico sus números desde 1910 hasta el presente; como dato curioso, el personal de la biblioteca cada cierto tiempo recibe correos electrónicos de hijos de ourensanos emigrados a América solicitando ediciones para ver la noticia sobre el bautizo o la boda de sus padres.

Donativo procedente de Argentina. | La Región

En 2009 se produjo la cesión de los fondos bibliográficos, con 4600 títulos entre libros y revistas, de quien fuera conocido como el “cronista oficial de la ciudad” Anselmo López Morais.

Donaciones relevantes

La primera donación importante realizada y que pudo conservarse fue la del profesor y periodista Emilio Amor Rolán, efectuada en 1910 con libros que, dada su publicación, forman parte del Fondo Antiguo. En 2004 se recibieron y comenzaron a clasificarse los 4812 títulos pertenecientes al poeta ourensano Antón Tovar, donde la Xeración Nós, la lengua y literatura gallega ocupan un lugar preponderante. En 2009 se produjo la cesión de los fondos bibliográficos, con 4600 títulos entre libros y revistas, de quien fuera conocido como el “cronista oficial de la ciudad” Anselmo López Morais.

Tomos del Fondo Antiguo conservados acostados. | La Región

A pesar de que Ourense tuviera su particular incendio de Alejandría, la pérdida impulsó el rescate de una institución sinónimo de historia, conocimiento y progreso.