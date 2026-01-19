Biblioteca Pública de Ourense Nós: un espacio para todos en la ciudad

La primera planta de la biblioteca es una de las salas más visitadas por los usuarios para estudiar o realizar consultas.

La Biblioteca Pública de Ourense Nós es uno de los espacios más frecuentados de la ciudad. Con 48.672 socios, la labor de esta institución trasciende consultas y lecturas: en 2025 realizó 1.070 actividades, como exposiciones, conferencias y talleres. El moderno edificio, inaugurado el 23 de diciembre de 2019, alberga 268.250 libros y documentos.

Un espacio para todos

Estructurada en tres plantas abiertas al público, el inmueble dispone de espacios que “son aprovechados según va ascendiéndose para que el grueso del movimiento fuese la planta baja o en el primer nivel”, comenta su directora Rosa Díaz Naya sobre la afluencia en el edificio, que en 2025 registró 193.686 visitas. “La ludoteca, la sala infantil, la zona juvenil y la sala de conferencias, están concentradas abajo. En la primera planta se registran las mayores solicitudes de préstamo y consultas. Mientras que la planta superior es la zona más tranquila, pues fue un espacio pensado para las personas necesitadas de un poco más de silencio dentro del centro”, pormenoriza Díaz Naya sobre la biblioteca que el año pasado registró 2.328 nuevos socios.

“Las personas utilizan nuestro servicio de préstamo a domicilio o asisten a las actividades programadas, que este mes ya van por 27. Además, muchos vienen a trabajar o a estudiar. Tenemos un público muy variado, desde bebés hasta adultos mayores. No tenemos límite ni por abajo ni por arriba”, resalta la directora sobre las funcionalidades del espacio donde los visitantes, además de servicios como leer la prensa o conectarse a internet, también pueden acceder a máquinas expendedoras de bebidas o llevar sus alimentos para calentarlos y consumirlos en un local dispuesto para ello. “Intentamos que la biblioteca sea un espacio diverso, para todos, y que se pueda convivir, cada uno con sus intereses, y compartir”.

Socios de honor

Aunque el personal bibliotecario no es el único implicado en las múltiples actividades y servicios ofertados en este sitio. “Tenemos establecido en el calendario del libro y la lectura un día donde se festejan las visitas de las bibliotecas y la labor de voluntarios. Es el 11 de enero, y este año lo celebramos el sábado 10, donde se reconoció a las personas que en el 2025 solicitaron más préstamos”, apunta Díaz Naya en este apartado que, en general, registró el pasado año 117.466 préstamos entre libros, dvds y revistas. “En el caso de quienes registran mayores solicitudes, tanto niños como adultos, estas personas son reconocidas como ‘socios de honor’ y durante un año pueden llevarse más libros que un usuario normal y disponen de permisos especiales” destaca la directora de la institución. Sobre la labor de los voluntarios Díaz Naya reconoce: “Aprovechamos y nos reunimos con estas personas que forman parte del voluntariado cultural de las bibliotecas de la Xunta y colaboran desinteresadamente con nosotros. Algunos llevan participando desde hace bastante tiempo y ese día es una forma de reconocerles la ayuda que nos prestan y lo generosos que son por compartir su tiempo con el resto de la ciudadanía”, apunta la directora sobre los 13 voluntarios, desde trabajadores en activo hasta jubilados, que participan en el desarrollo y la organización de las múltiples actividades y talleres realizados en el edificio.

Núcleo cultural

Respecto a los eventos durante todo el año, Díaz Naya señala: “Tenemos una serie de actividades programadas de forma continuada tanto para adultos como para niños. Por ejemplo, a finales de este mes tenemos un taller de ilustración porque se celebra el Día de la Ilustración”. En el caso de los artistas locales, la biblioteca recibe “muchas solicitudes y ellos nos explican qué tipo de material tienen, lo que necesitarían, y entonces vamos acomodándolos con la programación. Para esa cuestión disponemos de un servicio llamado Espazo CreaO para creadores que vivan en Ourense y, de esta forma, disponen de un sitio para que puedan mostrar lo que hacen”, argumenta su directora. Otro de los aspectos que amplifica la labor de la biblioteca como centro nucleador de cultura y estudio son los clubes de lectura, los cuales se encuentran organizados temáticamente como de novela negra, cómic, literatura juvenil y asuntos medioambientales; incluso el desarrollo de los mismos ocurre en diferentes idiomas como francés e inglés, aparte del gallego y el castellano. Acerca de la importancia de mantenerse actualizados respecto a novedades literarias, Díaz Naya explica: “Disponemos de un presupuesto anual y damos opción a nuestros socios para que nos hagan sugerencias de compra y luego valoramos”.

Rosa Díaz Naya, directora de la institución ourensana | La Región

Sin necesidad de protocolos, la Biblioteca Nós abre sus puertas de entrada y salida de forma automática, como si la amabilidad y el acceso al conocimiento estuvieran integrados para que sus visitantes exploren el pasado sin contratiempos o estudien refugiados bajo un abundante y fértil silencio.