Bloqueo unánime al presupuesto de Ourense: el PSOE también lo impugna por “deficiencias”

El grupo municipal del PSOE ha presentado cuatro reclamaciones contra la aprobación provisional del presupuesto del Concello de Ourense para 2026 para corregir graves defectos legales e incorporar propuestas. La portavoz socialista, Natalia González, reconoce la urgencia de dotar a la ciudad de unas cuentas, pero advierte del peligro del texto actual: “Ourense necesita un orzamento, pero necesita un que poida executarse, dea seguridade xurídica e responda ás necesidades reais”.

Las impugnaciones del PSOE se basan en la ausencia del informe preceptivo de la Intervención General y en deficiencias en la tramitación del capítulo de personal, además de criticar que el presupuesto se fundamente en un plan económico-financiero que aún no podía ser tramitado formalmente.

Ante estas irregularidades, los socialistas justifican su decisión de frenar el texto. “O peor que lle pode pasar a Ourense non é retrasar uns días a aprobación definitiva; o peor sería aprobar un documento con importantes deficiencias procedementais, que xere inseguridade xurídica e que acabe sendo un freo para a acción de goberno”, argumenta la socialista.

A pesar del rechazo técnico, la cuarta reclamación socialista reitera las propuestas que ya habían puesto sobre la mesa en la fase inicial, apelando a la voluntad política de Gonzalo Pérez Jácome para incorporar iniciativas sobre vivienda, comercio local y servicios sociales. Para la formación, el pleno debe ser una vía de mejora: “As reclamacións son unha oportunidade para facer as cousas ben”, destacan, insistiendo al alcalde en que “a aprobación dun orzamento non debe entenderse como unha carreira por gañar unha votación”.

El PSOE completa así el bloqueo unánime a la aprobación definitiva del presupuesto, al sumarse a las alegaciones que ya habían registrado en los últimos días PP y BNG, que también esgrimieron deficiencias en su elaboración.