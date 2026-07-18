Jácome pierde 1,8 millones en ayudas para rehabilitación

El Concello de Ourense ha formalizado la renuncia a casi 1,8 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, una partida destinada específicamente a la rehabilitación residencial y de vivienda social en barrios, tal y como desveló ayer el BNG.

La magnitud de esta pérdida económica choca con la estrategia de comunicación del propio Concello, que hace apenas unas semanas trató de justificar la situación culpando a la ciudadanía. Así, el 27 de mayo, el gabinete de prensa de la Alcaldía difundió un comunicado en el que aseguraba haber ejecutado el programa “con rigorosidade” y garantizado el 100 % de las ayudas solicitadas por los vecinos.

El argumento del gobierno local consistía en presentar la devolución de la subvención europea como un simple reintegro de “sobrante non demandado pola cidadanía”. Según la versión del ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome, el dinero debía devolverse porque los ourensanos no habían solicitado suficientes ayudas para rehabilitar sus viviendas, insistiendo en que las subvenciones se concedían “a petición e risco dos interesados”, sin hacer referencia a la ausencia de una campaña municipal de información.

La realidad de la renuncia

La documentación hecha pública ahora por el BNG revela que, en mayo de este año, el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo firmó la resolución que acepta formalmente la renuncia del Concello a 1.769.563,80 euros, de modo que solo se habrían ejecutado unos 230.000 euros del programa.

La financiación contemplaba 759.800 euros para el Casco Vello, en un contexto marcado por el deterioro del barrio; 205.800 euros para Seixalbo; 907.200 euros para el entorno de O Polvorín, As Camelias y A Carballeira; y 127.200 euros para San Mamede, Cruceiro Quebrado y A Inmaculada.

Un historial de fondos perdidos

Según el BNG, este episodio se suma a otros proyectos fallidos del gobierno de Jácome, entre ellos la pérdida de 2,3 millones de euros para la reforma de la Praza de Abastos, los 3 millones denegados para rehabilitar la antigua cárcel de Progreso, la renuncia a 2 millones destinados al "marketplace" del comercio local y la devolución de 600.000 euros previstos para la futura Oficina de Rehabilitación de la Praza da Trinidade.

A ello se añade el riesgo de perder nuevas subvenciones vinculadas a diferentes obras públicas y a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.