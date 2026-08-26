El BNG alega contra una RPT que consideran “pago de favores”
Concello
“Non pretende mellorar o funcionamento do Concello, senon exercer un control moito máis férreo”, explica el portavoz municipal, Luis Seara
El grupo municipal del BNG anuniaba la presentación de alegaciones contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) emprendida por el Concello de Ourense. La formación nacionalista apuntaba que este cambio constituye “un pago de favores con fondos públicos para o persoal funcionario”, tal y como apuntó su portavoz, Luis Seara.
Jácome o que fai é perpetrar pola porta de atrás unha modificación da RPT na que quere premiar e castigar ao persoal en función das súas afinidades"
“Jácome o que fai é perpetrar pola porta de atrás unha modificación da RPT na que quere premiar e castigar ao persoal en función das súas afinidades”, insistía Seara. El expediente municipal contempla la supresión de la práctica totalidad de las Jefaturas de Servicio actuales, creando nuevas macrojefaturas para sustituirlas.
Esta reestructuración agrupa competencias en menos manos, lo cual, apunta Seara, “non pretende mellorar o funcionamento interno do Concello, o que se pretende é exercer un control moito máis férreo sobre o persoal aplicando a lóxica de premio e castigo”.
El documento de alegaciones señala irregularidades administrativas como el hecho de que los nuevos puestos incluyan una subida salarial homogénea de los complementos específicos, algo que incumple el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que exige una evaluación individualizada. En segundo lugar, el partido advierte sobre la ausencia del informe de fiscalización previa de la Intervención municipal. Este trámite administrativo resulta obligatorio en los expedientes con consecuencias económicas.
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