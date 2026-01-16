El BNG denuncia el cierre de la Unidad Post-Covid del CHUO

El BNG denunció la desaparición de la Unidad Post-Covid del CHUO, una medida que, según la diputada Noa Presas, deja sin una atención coordinada a las personas con covid persistente. La parlamentaria nacionalista criticó que el cierre se realizase “sen información previa nin comunicación oficial por parte da Xerencia”, pese a la recogida de cerca de 2.000 firmas que reclamaban su mantenimiento.

Presas subrayó además que con esta decisión no se garantiza “unha atención integral” para estos pacientes. Desde el Hospital, por su parte, aseguran que las consultas de covid persistente se derivaron a otras especialidades para su tratamiento según la patología asociada de cada paciente.