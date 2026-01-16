El BNG denuncia el cierre de la Unidad Post-Covid del CHUO
Desde el Hospital, por su parte, aseguran que las consultas de covid persistente se derivaron a otras especialidades para su tratamiento según la patología asociada de cada paciente.
El BNG denunció la desaparición de la Unidad Post-Covid del CHUO, una medida que, según la diputada Noa Presas, deja sin una atención coordinada a las personas con covid persistente. La parlamentaria nacionalista criticó que el cierre se realizase “sen información previa nin comunicación oficial por parte da Xerencia”, pese a la recogida de cerca de 2.000 firmas que reclamaban su mantenimiento.
