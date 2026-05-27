El BNG se desmarca del "labirinto" de PSOE y PP y enfría la moción de censura en Ourense: "Hoxe non é o momento"

Las opciones de que prospere una moción de censura contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, durante este mes en el que están abiertas las ventanas legales —fruto de la cuestión de confianza fallida presentada por Jácome ligada a la aprobación del Presupuesto— parecen desvanecerse por completo. Tras el cruce de exigencias de las últimas horas, en el que tanto el PP como el PSOE reclamaron para sí el bastón de mando, el BNG ha dado un paso al frente para desmarcarse de lo que consideran un "esperpento".

"Hai dous anos era o momento, hoxe non"

La cuenta atrás de un mes iniciada el pasado viernes —cuando Jácome perdió la cuestión de confianza vinculada a los presupuestos, después de que el PSOE se opusiera a retirar el asunto del orden del día— obliga a la oposición a presentar un candidato alternativo antes del 22 de junio. De lo contrario, el presupuesto municipal quedará aprobado inicialmente de forma automática. Sin embargo, los nacionalistas han dejado claro que no participarán en esta carrera a contrarreloj.

El edil del BNG, Xosé Manuel Puga, fue tajante este miércoles al recordar que la oportunidad para apartar a Democracia Ourensana del gobierno local ya pasó, y responsabilizó directamente a los populares: "Queremos reiterar que no BNG non andamos en leas. Somos serios e rigorosos e estamos a preparar unha alternativa. Hai dous anos, eu persoalmente estampei a miña sinatura para promover unha moción de censura. Aquilo descartouno o propio PP, quen non quixo asinar. Polo tanto, aquel era o momento. Hoxe non es el momento. Porque todo isto só favorece a unha persoa, que é a Jácome".

Rechazo a las "matemáticas" del PSOE

Las declaraciones de Puga chocan frontalmente con el escenario dibujado ayer por la portavoz socialista, Natalia González, quien se postulaba a la alcaldía dando por sentado el apoyo de los cuatro ediles nacionalistas al afirmar que "a aritmética é bastante clara: seis máis catro son dez", pese a reconocer que no había existido diálogo previo.

Desde el BNG confirman la nula comunicación y rechazan formar parte de esa ecuación. "As contas que as boten eles. Nós non estamos a botar esas contas. Nós estamos a botar as contas do que ten que decidir a cidadanía de Ourense dentro de un ano", sentenció Puga en referencia a las elecciones de 2027. Además, los nacionalistas señalan al PSOE por la actual situación, recordando que fueron los votos socialistas los que permitieron debatir los presupuestos de Jácome (pese a carecer del informe del interventor) y activar el reloj de la moción.

Un mensaje claro a PP y PSOE: "Que busquen eles a saída"

Con el PP exigiendo la alcaldía para Ana Méndez y el PSOE reclamándola para Natalia González, el BNG insiste en centrarse en construir una alternativa a largo plazo. El edil nacionalista instó a ambas formaciones a que asuman sus responsabilidades sin contar con ellos: "Que se reúnan entre PP e PSOE e que falen do camiño e do labirinto no que se meteron".

Finalmente, el concejal nacionalista afeó la estrategia del PP, aludiendo a la investidura original de Jácome: "Aparece o PP que hai 7 anos puxo a Jácome, sendo a terceira forza política, de alcalde, e vén a dicir que reivindican eles a alcaldía. Un esperpento do que non vai formar parte o Bloque". A falta de menos de un mes para que expire el plazo, la falta de acuerdo en la oposición deja vía libre para que el próximo 22 de junio queden aprobados automáticamente los presupuestos del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.