El BNG exige la marcha de Jácome por “acosador” tras el revés del Supremo en el caso Barrera

Luís Seara (bng) pide que Gonzalo Pérez Jácome pague la indemnización que conlleva la condena por acoso laboral a María Barrera de su bolsillo. Así reaccionan los nacionalistas tras la condena firme al Concello por acoso laboral a la intendente-jefa de la Policía Local, María Barrera. Seara asegura que “aínda en tempos de Entroido e por máis que se poña máscara, Jácome é e seguirá a ser o alcalde acosador”, ya que se confirma que el regidor “non só ignorou os procedementos e protocolos, senón que contribuíu ao acoso”.

Seara acusa a Jácome de aprovecharse de su poder para “menoscabar, insultar e acosar” a los trabajadores y lamenta que sean los vecinos quienes paguen las indemnizaciones: “Debera asumilos el do seu propio peto”. Ante la gravedad de los hechos, los nacionalistas exigen su marcha inmediata: “Jácome non debería botar un só segundo máis á fronte da alcaldía”.

Por último, el portavoz describe un ambiente laboral insostenible tras siete años de mandato, con una “policía política que acosa ás traballadoras”.