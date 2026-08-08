El BNG lamenta el “despropósito” del Concello de Ourense con los buses urbanos

El portavoz y candidato del BNG, Luís Seara, calificó de “cacicada de manual” la adjudicación fracasada de la gestión del autobús urbano a la UTE de Gavilanes, tras la anulación de la misma por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. “Non facía falla ser Nostradamus para saber quen ía gañar”, dijo Seara, que habló de la “casualidade” de que la adjudicataria esté ligada al empresario del “pacto da Alameda” con Jácome, quedando ahora el Concello sin crédito para un nuevo contrato y con reclamaciones millonarias de la concesionaria saliente.

El nacionalista subrayó que el deficiente servicio -con 10 autobuses parados a diario (el 25 % de la flota)- es fruto de haber comprado 40 vehículos por 14 millones “antes de definir o mapa de liñas”. Entre las unidades varadas están los microbuses turcos, tildados por Seara como “o timo da estampita” y canibalizados por falta de repuestos, y la flota eléctrica, de la que circulan 5 de los 10 buses porque solo funcionan 3 puntos de carga de los 5 necesarios.

Al mantener inoperativa parte de la flota, Seara calificó de “engañifa” que Jácome pretenda ahora gastar 2,5 millones adicionales para comprar siete autobuses más. “Por que insiste en mercar máis?”, se preguntó.