El BNG apuesta por una "cidade deportiva" y un nuevo estadio en O Couto

Bajo el nombre de "O Couto, cidade deportiva", la iniciativa busca ir más allá de una simple mejora arquitectónica para convertirse en un motor de revitalización del segundo barrio más poblado de la ciudad.

Durante la presentación del macroproyecto, la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, defendió que “desde o BNG estamos convencidos de que hai outro Ourense posible, temos un proxecto de futuro para esta cidade e a cidade deportiva do Couto é un exemplo desa cidade en grande, de futuro, moderna e con benestar social que queremos poñer en marcha”.

El diseño técnico de la propuesta plantea una reestructuración total del espacio actual. Del histórico estadio de O Couto, que suma ya 77 años desde su construcción y presenta importantes carencias de accesibilidad y funcionalidad, se mantendría únicamente la grada de tribuna y su cubierta. Esta decisión busca servir como un elemento simbólico de transición entre el pasado y el futuro, rindiendo además tributo al legado del histórico Club Deportivo Ourense.

Por el contrario, las actuales gradas de Fondo y Preferencia desaparecerían para dar paso a las nuevas infraestructuras. Precisamente en el espacio que dejaría libre Preferencia se habilitarían nuevos campos de entrenamiento de hierba sintética, completando la oferta con un complejo multiusos, pistas polideportivas cubiertas y un gimnasio.

Proyecto encargado a un estudio de arquitectos

Para albergar los partidos de competición, el proyecto, encargado a una estudio de arquitecos, contempla la construcción de un nuevo estadio anexo con capacidad para unos 10.000 espectadores, que se levantará en los terrenos colindantes situados justo detrás de la actual bancada de Fondo.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, Pontón subrayó que la actuación “é moito máis que reformar un estadio de fútbol”, marcándose como gran objetivo “revitalizar o barrio, construír cidade e facer avanzar a Ourense”.

Para solucionar los problemas de congestión de tráfico y mejorar la movilidad, el plan incluye la creación de un nuevo acceso de entrada desde la carretera N-525 a través de la prolongación de la rúa Francisco de Moure. Además, la reorganización del entorno permitiría dotar al barrio de aparcamientos disuasorios para el uso ciudadano durante los días en los que no haya eventos, apostando paralelamente por renaturalizar una zona hoy degradada con espacios verdes y arbolado.

Frente al estado de obsolescencia de las instalaciones actuales, el portavoz municipal del BNG, Luís Seara, aseguró que la alternativa de su formación es “ambiciosa, realista e factible” desde el punto de vista urbanístico. Seara incidió en el arraigo histórico de la infraestructura al defender que “nós consideramos que o estadio ten que quedar no Couto porque non se entende o barrio sen o estadio, nin o estadio se entendería noutro espazo que non fora O Couto”, concluyendo que “non nos conformamos con máis remendos, é o momento de apostar por Ourense”.