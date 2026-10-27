El BNG propone recuperar el metro ligero de Ourense para conectar la ciudad con O Carballiño, Ribadavia y otros concellos

El BNG de Ourense ha reclamado recuperar y actualizar el proyecto de metro ligero en superficie para crear una red de transporte de proximidad que conecte la ciudad con distintos municipios de la provincia y pueda prestar servicio a unas 170.000 personas.

La propuesta ha sido presentada este martes por el portavoz provincial del BNG, Bernardo Varela, y la concejala nacionalista en el Concello de Ourense, Erea Blanco, ambos candidatos al Senado, acompañados por otros representantes de la formación.

El proyecto plantea aprovechar las líneas ferroviarias ya existentes para establecer conexiones entre Ourense y localidades como Ribadavia, O Carballiño, Os Peares y Baños de Molgas, además de incorporar nuevas paradas dentro de la propia ciudad.

El objetivo, según los nacionalistas, es facilitar los desplazamientos diarios al trabajo, los centros educativos y sanitarios y las principales áreas económicas sin necesidad de utilizar el coche particular.

Un proyecto planteado hace casi tres décadas

La formación ha recordado que la iniciativa fue formulada por primera vez a finales de los años noventa por la Asociación de Amigos do Ferrocarril, aunque nunca llegó a materializarse. Según los datos expuestos por el BNG, aquella propuesta contemplaba un presupuesto próximo a 600.000 euros, una cantidad que consideran necesario actualizar para conocer el coste real de ejecutar la infraestructura en la actualidad. Los nacionalistas defienden que la utilización de vías ya construidas permitiría aprovechar los recursos ferroviarios existentes y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

El BNG propone acompañar la red ferroviaria con un sistema de transporte metropolitano por carretera que conecte los municipios y núcleos rurales sin acceso directo al tren. De esta manera, el metro ligero cubriría los principales corredores de movilidad y las localidades con mayor demanda, mientras que los autobuses garantizarían las conexiones con el resto de la provincia.

"Estamos hablando de un proyecto que permitiría aprovechar una infraestructura que ya existe y que podría suponer un cambio fundamental en la movilidad de Ourense y de su entorno", ha defendido Bernardo Varela.

El BNG pide implicación a la Xunta y al Gobierno central

Los representantes nacionalistas han criticado que distintas iniciativas de movilidad lleven décadas sin desarrollarse debido, a su juicio, a la falta de entendimiento entre administraciones. Por ello, han reclamado planificación y compromiso a la Xunta, al Ministerio de Transportes y al resto de organismos competentes para impulsar el proyecto. "No estamos pidiendo nada extraordinario, estamos defendiendo un modelo de transporte público que funciona en otras ciudades y que aquí también puede contribuir a mejorar la vida de la gente", ha señalado Varela.

El BNG insiste en que Ourense necesita mejorar sus conexiones de transporte público y evitar que propuestas como la del metro ligero continúen sin avances. "No podemos seguir esperando durante décadas mientras los proyectos quedan en los cajones. Ourense necesita propuestas en positivo", han concluido.