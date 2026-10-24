Listas del BNG al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29-N: todos los candidatos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha cerrado de forma oficial la composición de sus listas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29-N). La formación nacionalista presenta candidaturas en las cuatro circunscripciones gallegas para el Congreso de los Diputados y el Senado, apostando por sus principales portavoces institucionales en los primeros puestos y asegurando un equilibrio territorial con representación de las distintas comarcas y de la organización juvenil Galiza Nova.

A continuación, se detalla la lista completa de candidatos del BNG para el Congreso y el Senado provincia a provincia:

A Coruña

Congreso de los Diputados

Néstor Rego Candamil (Compostela - A Barcala - Terra de Ordes) Rosana Pérez Fernández (A Barbanza) Manuel Polo Gundín (Ferrolterra) Mercedes Queixas Zas (A Coruña) Alberto Lema Suárez (Independiente / A Coruña) Tatiana Rellán Castro (Bergantiños) Xesús Miguel de Toro Santos (Compostela - A Barcala - Terra de Ordes) Ana Pasantes Bouzas (Costa da Morte)

Suplentes: Lucas Quintas Gómez (Galiza Nova / A Montaña), Agustina Cortés Romero (Ría de Muros e Noia), Xan Freire Otero (Compostela - A Barcala - Terra de Ordes), Sara Romero Castro (A Coruña), Carlos Días Diegues (As Mariñas), Cristina Vázquez del Prisco (Bergantiños), Rafael Pazos Rodríguez (A Barbanza), Iria Rei Romero (Galiza Nova / Compostela - A Barcala - Terra de Ordes), Xosé Manuel Sanmiguel Pérez (A Barbanza) y Rosalía Seixas Tuñas (Compostela - A Barcala - Terra de Ordes).

Senado

Bieito Lobeira Domínguez (Compostela - A Barcala - Terra de Ordes) Suplentes: Pilar Louzao Eanes (Ferrolterra) y Alberte García García (A Barbanza). Iria Nande Fernández (Galiza Nova / Compostela - A Barcala - Terra de Ordes) Suplentes: Manuel Agra Sánchez (Galiza Nova / A Coruña) y Cristina Caamaño Rodríguez (Costa da Morte). Mario Figueira Márquez (Galiza Nova / A Coruña) Suplentes: Beatriz Pérez Mosqueira (A Coruña) y David Casais Barxiela (Galiza Nova / Barbanza). PNG

Lugo

Congreso de los Diputados

Olalla Rodil Fernández (Lugo) Iago Suárez Fernández (Galiza Nova / Lugo Sul) Inmaculada Castro Besteiro (Lugo) Severino Salgueiro Rodríguez (A Mariña)

Suplentes: Montserrat Porteiro Sánchez (A Mariña), Manuel Luaces Fernández (Lugo Sul), Beatriz Álvarez Sixto (A Mariña), Bernardo Valdês Paços (Lugo), Rosana Prieto Florines (Lugo Sul), Francisco Xavier Fanego Bermúdez (A Mariña), Elvira Lombao Vila (Lugo), Pedro Rodríguez Romero (A Mariña), Raquel Ferreira Álvarez (A Mariña) y David Díaz López (Galiza Nova / Lugo).

Senado

Brenda González Fernández (Lugo) Suplentes: Manuel Diéguez Vázquez (Lugo Sul) y Vanessa Gómez Lourido (A Mariña). David Villares Sánchez (A Mariña) Suplentes: Mónica Roca Ares (Lugo) y Xorxe Macía González (A Mariña). Candela López Piñeiro (Lugo Sul) Suplentes: Martín Gómez Souto (Lugo) y Pilar Vázquez Sánchez (Galiza Nova / A Mariña).

Ourense

Congreso de los Diputados

Noa Presas Bergantiños (Ourense - O Carballiño) Artai Gabiás Vilar (Galiza Nova / Ourense - O Carballiño) María González Albert (Valdeorras) Lucas Pardo Pardo (Galiza Nova / Monterrei e Viana)

Suplentes: Mirian Opazo Oxea (Galiza Nova / Arnoia - A Limia), Hadrián Alonso Álvarez (Galiza Nova / Ourense - O Carballiño), Laura Pérez Bernárdez (Galiza Nova / Celanova - Baixa Limia), Xoán Luís Domínguez Rodríguez (Arnoia - A Limia), Helena Añel Cabanelas (Ourense - O Carballiño), Manuel Caíña Estévez (Ourense - O Carballiño), Madalena Souto Diéguez (O Ribeiro), Marcos Branco Durán (Ourense - O Carballiño), Samanta Barreira Vivian (Monterrei e Viana) y Camilo Xosé Lemos Requeixo (Arnoia - A Limia).

Senado

Bernardo Varela López (Arnoia - A Limia) Suplentes: Erea Branco Galego (Galiza Nova / Ourense - O Carballiño) y Noa Fernández Gómez (Valdeorras). Melanie Arias Puccio (Monterrei e Viana) Suplentes: Bieito Conde Salgado (O Ribeiro) y Noelia Currás Rodríguez (Celanova - Baixa Limia). Francisco Nogueiras Marra (Asemblea da Emigración) Suplentes: Carme Fernández Fernández (O Ribeiro) y Rubén García Fernández (Ourense - O Carballiño).

Pontevedra

Congreso de los Diputados

Carme da Silva Méndez (Pontevedra - Caldas) Roberto Pascual Rodríguez (Vigo) María Obelleiro Hermida (Pontevedra - Caldas) Álvaro Lamas Baños (Baixo Miño) Cristina Conde Escaloni (O Salnés) Anxo Igrexas Cobelo (Vigo) Rocío Barreiro Rodríguez (O Condado - A Paradanta)

Suplentes: Nuno Galán Alves (Galiza Nova / Vigo), Ana Novo Cuñarro (Galiza Nova / Tabeirós - Terra de Montes / Deza), Hugo Domínguez Groba (O Condado - A Paradanta), Nuria Rodríguez Vázquez (Baixo Miño), Anselmo Noia Martínez (O Salnés), María Fernanda Lores Doural (Asemblea da Emigración), José Rodríguez Gómez (Vigo), Davinia Loxo Amoedo (O Morrazo), Xabier Monteagudo García (Pontevedra - Caldas) y Jéssica García Cruz (Vigo).

Senado