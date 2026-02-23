¿Sabe usted que los bomberos esperan por su camión mientras el Concello de Ourense paga el coche amarillo?

Hoy, en el Quen cho dixo, los bomberos de Ourense denuncian la falta de atención del Concello mientras el coche amarillo recibe recursos

Bomberos de Ourense junto al camión escalera que lleva días fuera de servicio por falta de reparación. | La Región

¿Sabe usted que mientras el consistorio no tiene problemas en aportar recursos para el famoso coche amarillo, otros vehículos municipales no tienen tanta suerte? ¿Que uno de los camiones escalera de los bomberos lleva una semana en dique seco porque nadie ha encontrado un minutito para repararlo? ¿Que el cuerpo anda bastante quemado con los oídos sordos de los responsables?

