¿Sabe usted que los bomberos esperan por su camión mientras el Concello de Ourense paga el coche amarillo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los bomberos de Ourense denuncian la falta de atención del Concello mientras el coche amarillo recibe recursos
¿Sabe usted que mientras el consistorio no tiene problemas en aportar recursos para el famoso coche amarillo, otros vehículos municipales no tienen tanta suerte? ¿Que uno de los camiones escalera de los bomberos lleva una semana en dique seco porque nadie ha encontrado un minutito para repararlo? ¿Que el cuerpo anda bastante quemado con los oídos sordos de los responsables?
