La tarta de cumpleaños de Jácome acaba costando casi 5.000 euros

Lo que en agosto se vendió como una simple “anécdota” de chapa y pintura provocada por un conductor despistado de un coche de alquiler, se ha convertido en un cuantioso cargo a las arcas públicas. El Concello de Ourense ha tenido que pagar con cargo al erario público la factura del accidente que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sufrió con el vehículo oficial cuando acababa de comprar su tarta de cumpleaños y acudía a oficiar una boda el pasado mes de agosto.

Según el listado de contratos menores del último trimestre de 2025, publicado esta misma semana, el 30 de septiembre el concesionario Stellantis & You giró al Concello una factura de 4.685,63 euros bajo el concepto literal: “Reparacións por mor de sinistro sufrido polo vehículo municipal 3479LZN”.

El documento oficial confirma las sospechas: si la culpa fue de otro vehículo, por qué no se hizo cargo su seguro. Para rematar la factura, ese mismo día el Concello pagó a la misma empresa otros 591,02 euros en pastillas de freno y batería, y poco después 327,38 euros en neumáticos para ese coche. En total, el recado dulce del regidor pudo superar los 5.600 euros.

Un trimestre de 1,9 millones

Este agujero es solo la punta del iceberg de un trimestre que suma más de 1,9 millones de euros en contratos menores, listado publicado por el Concello obligado por la Ley de Transparencia. Pese a disponer de flota municipal, el Concello pagó otros 362 euros por alquilar un “vehículo de representación” para que el alcalde viajara a Segovia en diciembre, donde aprovechó para tejer alianzas a nivel político como líder de DO.

Por su parte, Protocolo refleja un gasto incesante en invitaciones en restaurantes de primer nivel a empresarios y abogados. Diciembre fue un mes especialmente festivo a cuenta del contribuyente: 770 euros en una comida con una comitiva portuguesa de 14 comensales y otros 329,70 euros al día siguiente con un grupo de vecinos. A esto se suman los almuerzos pagados con dinero público al despacho de abogados que defiende al regidor en sus causas personales.

El desparrame presupuestario deja también perlas como que el departamento de Policía Local cargó 733,11 euros por un “sillón ergonómico con cabecero”, un gasto que no llamaría la atención si el concepto oficial no especificara que el asiento era, literalmente, para “Sr. Nacho”.