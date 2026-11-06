El bono de 6.000 euros del Salón del Automóvil ya tiene ganadora

Malena González Padrón, vecina de Pereiro de Aguiar, recibió ayer el cheque descuento de 6.000 euros sorteado durante el 17º Salón del Automóvil de Ourense, celebrado en Expourense durante dos fines de semana del pasado octubre. La premiada adquirió un Toyota Yaris en el espacio dedicado a vehículos nuevos y participó así en el sorteo organizado por la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto) y Expourense.

El sorteo se celebró el pasado 27 de octubre ante notario y contó con los compradores de los 350 vehículos vendidos durante las dos citas, tanto en la modalidad de nuevo como de ocasión. El premio consiste en un descuento de 6.000 euros por la compra del coche.

El cheque fue entregado en las instalaciones de Cibrao Motor-Toyota Ourense, concesionario donde Malena González adquirió su vehículo, un Toyota Yaris MY26 5P Active Hybrid 120 e-CTV. En el acto participaron el gerente del establecimiento, Pablo Pérez, el comercial que realizó la venta, José Manuel Valeiras, y el coordinador de Eventos de Expourense, Emilio González.

La ganadora explicó que tenía claro el modelo que buscaba y decidió esperar a la celebración del salón para formalizar la compra: “Fun directa a ese modelo, era o coche que quería e agardei á celebración do salón porque era o mellor momento”.