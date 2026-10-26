El Salón del Automóvil vende un 40% más de coches nuevos

El Salón del Automóvil de Ourense cerró ayer su decimoséptima edición con sus mejores resultados desde la pandemia, según la organización. Tras seis jornadas de feria celebradas en Expourense, repartidas entre el Salón del Vehículo Nuevo y el de Ocasión, los concesionarios participantes vendieron 350 automóviles, un 22,4% más que el año pasado, cuando se cerraron 286 operaciones. La cita también superó las 11.000 visitas, mejorando las cifras de las últimas ediciones.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los vehículos nuevos, cuyas ventas aumentaron un 40,2% respecto a 2025, al pasar de 122 a 171 unidades. Por su parte, los automóviles de ocasión registraron un incremento más moderado, del 9,1%, con 179 operaciones frente a las 164 del año anterior.

Esta evolución permitió que las ventas de ambas categorías prácticamente se igualasen, con un 48,9% de vehículos nuevos y un 51,1% de usados, algo poco habitual en anteriores ediciones del evento. La organización destacó este cambio de tendencia frente al predominio habitual del mercado de ocasión. Según explicó, la elevada demanda de vehículos usados ha encarecido sus precios y reducido las diferencias económicas respecto a los nuevos.

La participación comercial también aumentó. Esta edición reunió a 20 concesionarios, cinco más que en 2025, que representaron a 31 marcas. El incremento de la oferta permitió a los visitantes comparar una mayor variedad de modelos y alternativas de compra, concentrando en un mismo recinto buena parte de las opciones disponibles. Los organizadores, Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), destacaron también la presencia de visitantes procedentes de otras ciudades gallegas, especialmente Vigo y Pontevedra.

Además, el balance podría mejorar en las próximas semanas, ya que durante los días posteriores al evento suelen formalizarse operaciones iniciadas en la feria. Por otro lado, desde la organización apuntan que la renovación del parque móvil cobra especial importancia en Ourense, donde los vehículos tienen una antigüedad media de 18,2 años, la mayor de España.

Como incentivo para los participantes, ACAUTO sorteará mañana, ante notario, un bono de descuento por valor de 6.000 euros entre los compradores. El premio se entregará el 5 de noviembre.