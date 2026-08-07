La Bonoloto reparte más de un millón de euros en esta villa de la provincia Ourense

La Bonoloto deja más de un millón de euros en el pueblo de Verín, en la provincia de Ourense.

La Bonoloto dejó en el sorteo de este viernes uno de los premios más importantes de la lotería en la provincia, dejando más de 1,2 millones de euros en Verín. Este episodio de buena suerte coincidía con el arranque de la Feira do Viño de Monterrei. El único boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) fue validado en la Administración de Loterías número 1, situada en la avenida Luis Espada, 66, de la villa del Támega.

La combinación ganadora está formada por los números 43, 03, 25, 22, 49 y 42.