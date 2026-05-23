La Bonoloto reparte más de 42.000 euros en Ourense

La Bonoloto repartió más 40.000 euros en Ourense correspondiente a un boleto con cinco aciertos y el complementario en el último sorteo. El boleto fue cvalidado en la Administración de Loterías nº8 situada en Avenida de la Habana 43.

El afortunado ourensano comparte el premio de 42.598,28 euros con dos boletos más validados en Pamplona y Santa Cruz de Tenerife. La combinación que dictó la suerte estuvo compuesta por los números 25, 02, 04, 21, 42 y 12, con el 05 como número complementario y el 6 como reintegro.

Este sorteo también repartió 351.000 euros a un único boleto con seis aciertos en Villablino (León).