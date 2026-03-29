Ourense despide la semana con el mayor premio de la Bonoloto de toda España

La suerte ha hecho una parada especial en Ourense tras el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 29 de marzo. En una jornada marcada por la ausencia de acertantes de máxima categoría, un boleto sellado en la ciudad se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del día al hacerse con un importante pellizco del reparto de premios.

El boleto agraciado en la ciudad de las Burgas para despedir la semana y recibir el cambio de hora fue validado exactamente en el Despacho Receptor Nº 56.150, ubicado en un estanco de la céntrica calle Curros Enríquez, 35. El poseedor de esta apuesta ha logrado un premio de Segunda Categoría, lo que equivale a haber acertado cinco números de la combinación ganadora más el número complementario. Por ello, el apostante ourensano recibirá una suma de 40.126,43 euros.

Otros premiados

El sorteo de este domingo contó con una recaudación total de 1.943.921,00 euros. La combinación que dictó la suerte estuvo compuesta por los números 03, 14, 15, 36, 47 y 48, con el 26 como número complementario y el 2 como reintegro.

Además del boleto de Ourense, otros dos afortunados han validado sus apuestas de 5 aciertos más el complementario en la Administración de Loterías Nº 26 de Santa Cruz de Tenerife y en la Nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Cada uno de ellos percibirá también los citados 40.126,43 euros.