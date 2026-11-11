La borrasca Charles amenaza el San Martiño de Ourense y Portugal se blinda

La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles

La provincia de Ourense encara este miércoles de San Martiño la jornada más adversa del actual tren de borrascas, con la irrupción de Charles, un ciclón de características subtropicales que arrastra un potente río atmosférico hacia la península ibérica. Su impacto principal se concentrará en Portugal, donde se ha decretado la alerta general.

Aviso amarillo en Ourense

Ante la llegada de las bandas de precipitación más activas, la Agencia Estatal de Meteorología y MeteoGalicia han activado avisos de nivel amarillo por lluvias desde las 12.00 horas en la mitad sur y en la zona oriental de Ourense, las áreas más expuestas al episodio, especialmente las más cercanas a tierras portuguesas. En estas zonas se prevén acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en doce horas. Este nuevo aporte hídrico llegará después de las precipitaciones que dejó la borrasca Bruna durante el lunes y el martes, con registros que en puntos del sur provincial superaron los 70 litros por metro cuadrado.

A partir del mediodía, lo peor

Las proyecciones del modelo meteorológico europeo (ECMWF) sitúan el tramo comprendido entre el mediodía y la última hora de la tarde de hoy como el periodo de mayor adversidad pluviométrica en territorio ourensano.

La interacción de los vientos ábregos del suroeste con las barreras orográficas del sur y este provincial forzará el ascenso del río atmosférico, favoreciendo precipitaciones persistentes y de intensidad moderada a fuerte.

Portugal, en alerta máxima

La crudeza de Charles se dejará sentir con especial virulencia en el país vecino, por donde penetrará el centro del sistema. El Gobierno luso ha declarado la situación de alerta en todo su territorio continental y mantiene en aviso rojo por vientos extremos a ocho distritos, ante rachas que podrían superar los 150 km/h.

Las autoridades portuguesas han cerrado colegios, suspendido actos al aire libre y solicitado a la población que teletrabaje y limite sus desplazamientos, mientras el gestor eléctrico luso coordina su plan de crisis con las españolas Red Eléctrica y Enagás.

Afección en España

En España, la Aemet mantiene activo para la jornada de hoy un escenario de riesgo severo, que incluye avisos de nivel rojo en el norte de Cáceres y el sur de Ávila por acumulaciones de 120 milímetros en doce horas, alertas naranjas por vientos de hasta 120 km/h en el suroeste y riesgo de tornados en el golfo de Cádiz.

Después de Charles

Tras el paso de los frentes principales de Charles y Bruna, el jueves arrancará con chubascos todavía persistentes en la mitad sur de Galicia, antesala de una sucesión de nuevos frentes atlánticos que, a partir del viernes, prolongarán la inestabilidad en la provincia.