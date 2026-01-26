La borrasca Ingrid se retira con viento y lluvias intensas en Ourense

La borrasca Ingrid se aleja del territorio ourensano y sin ella la nieve deja de ser la protagonista. El frío y la lluvia pasaron a un primer plano este domingo, en una jornada marcada por la inestabilidad y las fuertes rachas de viento. En Carballeda de Valdeorras se registraron a media mañana ráfagas de hasta 108,9 km/h, allí también se dio una de las temperaturas más bajas del día (-1,6 ºC), aunque la mínima de la provincia (y de toda Galicia) la marcó A Veiga (-2,1 ºC). Con todo, cabe resaltar un ascenso de las temperaturas que en días anteriores bajaron hasta los -6 grados.

A consecuencia del viento, la estación de Cabeza de Manzaneda permaneció cerrada durante la jornada dominical, aunque la nieve se siguió acumulando en las pistas. Mientras, los pueblos de la montaña ourensana que este fin de semana tuvieron problemas para la movilidad han recuperado la normalidad, aunque la precaución sigue siendo necesaria. Durante el domingo, 112 Galicia ya no registró alertas relacionadas con Ingrid, que dejó un balance total de 148 incidencias en la provincia. Por su parte, las carreteras también recuperaron la normalidad después de dos días complicados.

Sigue la inestabilidad

Para hoy, lunes 26 de enero, los paraguas seguirán siendo imprescindibles para salir a la calle. Se espera un día de cielos cubiertos, con lluvias generalizadas, que serán más intensas durante la tarde. La Aemet activó el aviso naranja en gran parte de la provincia por precipitaciones que podrían acumular más de 80 mm en algunas zonas, pudiendo alcanzarse los 150 mm en la Baixa Limia.

Las temperaturas serán normales para esta época del año, con una mínima de siete grados previstos para este lunes. La cota de nieve se situará hoy por encima de los 1.000 metros de altura, aunque a lo largo de la jornada podría ir descendiendo hasta los 900 metros. Así, el martes está previsto que pueda volver a bajar hasta los 600-700 metros. Meteogalicia tiene previsto para ese día un aviso naranja en la montaña ourensana y el noroeste de la provincia por nevadas.

El martes no se descarta que los chubascos vengan acompañados de granizo y tormentas ocasionales. Se alternarán momentos de sol con chaparrones intensos, pero no está previsto que se activen alertas.

Actividades suspendidas

Toda Galicia estará en alerta por lluvias este lunes, aunque a distintos niveles. El interior de Pontevedra será la zona más afectada, con alerta roja desde las 08,00 horas, por lo que la Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles. La Xunta también ha comunicado que en el noroeste, sur y Miño de Ourense (en alerta naranja), quedará suspendida la actividad en el exterior de los centros educativos, la deportiva federada y la del programa Xogade. Tampoco habrá actividad deportiva en el mar en todo el litoral gallego por aviso naranja de temporal costero, que se extiende respecto al activado este domingo.