El buen tiempo llena la ciudad de Ourense de visitantes durante el puente del Pilar

La ciudad vivió durante estos días uno de los fines de semana más animados y con mejor ambiente de los últimos meses. Con un tiempo agradable y soleado, los ourensanos se echaron a la calle en masa de día, pero también de noche, dejando un clima totalmente festivo por la zona de Vinos, donde encontrar una mesa para cenar se complicó mucho más de lo normal y por cuyas calles no entraba un alfiler.

Pero no solo los locales disfrutaron de Ourense durante el fin de semana, ya que cientos de turistas, especialmente nacionales y llegados de toda España, se lanzaron a conocer la ciudad y sus atractivos impulsados por el puente de este 12 de octubre. Desde la Confederación de Hostelería de Ourense marcan en “más de un 80%” la ocupación hotelera durante el puente. Más allá del éxito de la ciudad, villas como Allariz o Ribadavia también disfrutaron de un gran movimiento turístico.

Este alto nivel de ocupación, caracterizado por estancias relativamente cortas -de un día y medio o dos jornadas como máximo habitualmente-, ha generado un flujo constante e intenso de visitantes, marcado por el factor determinante de la alta velocidad que llega a Ourense, que permite estos desplazamientos rápidos, dan la posibilidad de hacer visitas exprés.

Para este lunes 11 de los 12 trenes a Madrid ya se encuentran agotados, incluso extendiéndose a otros 7 de 11 convoyes sin plazas disponibles el martes, principalmente a primera hora. Hacia Santiago de Compostela, se encuentran agotados para hoy hasta 8 de 22 servicios.

El perfil turístico destaca por ser eminentemente familiar y sénior, pero también destacó un perfil deportivo y se registró un pequeño repunte de peregrinos.

El éxito indiscutible de este puente choca de frente con una importante barrera que afecta al gran emblema ourensano. La ciudad ha recibido a esta oleada de viajeros con una oferta termal bajo mínimos, con dos tercios de los vasos públicos de la ciudad clausurados y tan solo cinco abiertos.

Sin oferta termal

La consecuencia directa de tener tanta demanda turística para tan poca oferta fue que se abarrotaron las instalaciones que sí estaban habilitadas. Ante la imposibilidad de disfrutar de las pozas municipales cerradas, la marea de visitantes se ha desplazado en masa buscando una alternativa, lo que ha provocado que las termas privadas se llenasen con largas colas y esperas durante todo el fin de semana.

Las termas privadas de Outariz tuvieron especial éxito | Lucía Otero

Las instalaciones de pago se encontraron con un escenario de saturación, con demasiados bañistas para el espacio disponible, a los que les tocó esperar mucho más que si hubiese una oferta competitiva a nivel municipal. “Estamos a tope, no damos abasto”, expresaron desde las termas privadas de A Chavasqueira, resumiendo un frenético ritmo de trabajo que han tenido que llevar a cabo para intentar dar servicio a la avalancha de usuarios.

Este puente deja una lectura clave para Ourense. El poder de atracción y el potencial turístico de la provincia son indiscutibles, pero la falta de operatividad en sus recursos y los cierres incomprensibles pueden empañar la experiencia de quienes vienen buscando sumergirse en su riqueza termal.