Solo un tercio de las termas públicas de Ourense abiertas en pleno puente

La provincia de Ourense se prepara para un puente festivo en el que la ocupación en hoteles, balnearios y viviendas turísticas rozará el pleno hasta el lunes, impulsada por el buen tiempo. Sin embargo, la capital termal recibe a los visitantes con una oferta bajo mínimos, ya que la ciudad solo tiene habilitados cinco de sus quince vasos termales públicos, lo que representa apenas un tercio de su capacidad operativa. Actualmente, los bañistas solo pueden disfrutar de tres pozas en A Chavasqueira y dos en Burga de Canedo.

A la escasez de instalaciones se le suman graves deficiencias estructurales. Los turistas se encuentran con falta de aparcamiento, una señalización precaria, un transporte público deficitario y la total ausencia de servicios hosteleros en el entorno de las termas. Esta decadencia contrasta drásticamente con el éxito de la localidad portuguesa de Chaves, que tras abrir una nueva infraestructura municipal en la primavera de 2025, ha logrado convertirse en el principal destino termal atrayendo a un enorme volumen de visitantes.

“Odio al termalismo”

Ante este escenario, el presidente de la asociación Amigos das Termas, Enrique Camoeiras, ha cargado duramente contra la gestión municipal. Acusa al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de actuar “con odio” hacia el termalismo público, censurando que las instalaciones municipales sufren cierres mientras las privadas siguen funcionando con normalidad. El portavoz califica de incomprensible el cierre de A Chavasqueira el pasado 30 de septiembre, recordando que en años anteriores la apertura se prorrogaba hasta mediados de noviembre aprovechando el buen tiempo.

Además, cuestionó los motivos para mantener cerrado O Muíño da Veiga, desde el pasado 1 de octubre, preguntándose abiertamente si la intención es beneficiar a los balnearios privados.

Por otra parte, Camoeiras denunció recortes en el servicio prestado por la concesionaria Saudeter S.L. Según explicó, este verano se obligó a cerrar las pozas a las 20,00 horas, en lugar del horario habitual, hasta las 22,00 horas, lo que ha supuesto la pérdida de “casi 700 horas” de apertura. Amigos das Termas exige al Concello que aclare qué pasará con el dinero correspondiente a ese tiempo no trabajado.