El personal de enfermería del área quirúrgica del Hospital de Ourense celebra este martes y miércoles la primera edición de las Xornadas de Humanización do Proceso Perioperatorio, un encuentro que reunirá en el Auditorio Municipal a pacientes y profesionales sanitarios de distintas disciplinas para compartir propuestas destinadas a mejorar la experiencia de quienes afrontan una intervención quirúrgica.

La iniciativa nace de un ensayo clínico realizado por un equipo de enfermería del bloque quirúrgico ourensano, finalista de los Premios Enfermería en Desarrollo 2025 en la categoría de calidad percibida. El estudio, en el que participaron 184 pacientes pendientes de una operación programada, constató que quienes recibieron una sesión informativa previa presentaron menores niveles de ansiedad y cifras más bajas de presión arterial sistólica antes de entrar en quirófano.

Estas sesiones, de unos 20 minutos de duración, consistían en explicar a los pacientes cómo sería su paso por el quirófano, qué profesionales les atenderían, qué anestesia estaba prevista y cómo se desarrollaría el acompañamiento familiar. También disponían de tiempo para resolver sus dudas.

El programa de las jornadas se distribuirá en tres mesas de debate que recorrerán las distintas etapas del proceso quirúrgico. La primera abordará la comunicación de diagnósticos y noticias de impacto emocional, así como la preparación del paciente antes de la intervención. La segunda se centrará en la acogida en el bloque quirúrgico y el acompañamiento durante la estancia en quirófano. Por su parte, la tercera mesa analizará la recuperación física y emocional desde la salida de la operación hasta el regreso al domicilio.

El encuentro también contará con la participación de la psicóloga clínica Nuria Seijas, que abordará la preparación emocional y el acompañamiento durante la recuperación.