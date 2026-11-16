La Escuela de Enfermería de Ourense tiene nueva responsable, tras más de un mes sin dirección

Tras más de un mes sin equipo directivo, el patronato de la Escuela de Enfermería de Ourense ha elegido a Beatriz Rosa Sánchez López para ser la nueva responsable del centro. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria celebrada el pasado jueves, 12 de noviembre, presidida por José Santiago Camba Bouzas, presidente del patronato y gerente del Área Sanitaria de Ourense, y con la presencia de la rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo. Con todo, no ha sido hasta este lunes, 16 de noviembre, cuando se ha presentado a la nueva directora al equipo docente del centro.

Sánchez fue la elegida de entre tres candidatos. Cuenta con una amplia trayectoria docente y profesional, con plaza en propiedad en el Hospital Universitario de Ourense, donde trabajó en hospitalización y, hasta ahora, en el Hospital de Día de Oncología. En lo que se refiere al ámbito académico, fue profesora colaboradora de la Escuela entre 1989 y 1995 y entre 1996 y 2012.

En el ámbito de la gestión y la dirección, Sánchez López ha ejercido como supervisora de las áreas de formación continuada, calidad asistencial y recursos materiales, campos en los que además ha participado en numerosos proyectos de investigación y publicaciones.

Relevo esperado

El relevo pone fin a la interinidad abierta el 7 de octubre en este centro de unos 250 alumnos, cuando la anterior directora y la secretaria tuvieron que renunciar tras obtener plazas docentes a jornada completa, ya que el Sergas las consideró incompatibles con la gestión.

Durante estas semanas, el sindicato Satse y el Colegio Oficial de Enfermería de Ourense alertaron de la parálisis administrativa y del riesgo para los plazos académicos, los planes de estudio y las prácticas clínicas. Además, la entidad colegial reivindicó que compatibilizar la gestión con la docencia constituye un valor fundamental para garantizar una formación alineada con la realidad clínica y asistencial.