Buscador | ¿Cuánto cuesta comprar un piso en cada barrio de Ourense? Consulta los precios
GRANDES DIFERENCIAS
El precio de la vivienda en Ourense alcanza los 1.714 euros por metro cuadrado, según Idealista. Consulta cuánto cuesta comprar un piso en cada barrio y las diferencias entre las zonas más caras y las más económicas.
El mercado inmobiliario de Ourense presenta grandes diferencias entre barrios. Mientras que comprar una vivienda en el Centro supone desembolsar una media de 2.351 euros por metro cuadrado, en A Carballeira el precio se reduce hasta los 1.159 euros. La brecha entre ambas zonas supera los 100.000 euros para un piso de 90 metros cuadrados, una diferencia que refleja hasta qué punto la ubicación condiciona el acceso a una vivienda en la ciudad.
Según los últimos datos mensuales cerrados de Idealista, correspondientes a agosto de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en Ourense se sitúa en 1.714 euros por metro cuadrado, un 10,7% más que en el mismo mes del año anterior. La subida interanual evidencia el encarecimiento del mercado inmobiliario de la capital, aunque la evolución resulta muy desigual dependiendo de la zona.
El Centro, O Couto y la Universidad, las zonas más caras de Ourense
El Centro encabeza la clasificación de Idealista, con un precio medio de 2.351 euros por metro cuadrado. Así, adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados supondría un desembolso aproximado de 211.590 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados a la compraventa.
Le sigue O Couto, donde el metro cuadrado alcanza los 2.078 euros, lo que elevaría el precio de un inmueble de esas características hasta los 187.020 euros. El entorno de la Universidad ocupa la tercera posición, con 2.035 euros por metro cuadrado y un coste estimado de 183.150 euros para un piso de 90 metros.
También se encuentran entre las zonas más caras Posío, con 1.952 euros por metro cuadrado, y el Casco Viejo, con 1.937 euros. En ambos casos, comprar una vivienda de 90 metros cuadrados rondaría los 175.000 euros, aunque el estado de conservación y las características de cada inmueble pueden introducir diferencias importantes respecto a estas medias.
A Carballeira y O Vinteún, entre los barrios más económicos para comprar vivienda
En el extremo contrario aparecen A Carballeira, O Vinteún y Mariñamansa, que presentan precios medios considerablemente inferiores a los registrados en las zonas centrales de la ciudad.
A Carballeira es el barrio urbano más económico de los analizados, con una media de 1.159 euros por metro cuadrado. Un piso de 90 metros tendría, por tanto, un precio orientativo de 104.310 euros.
Muy cerca se encuentra O Vinteún, con 1.168 euros por metro cuadrado y un coste estimado de 105.120 euros para esa misma superficie. En Mariñamansa, el precio asciende hasta los 1.200 euros por metro cuadrado, lo que situaría una vivienda de 90 metros en unos 108.000 euros.
Por su parte, Barrocanes registra un precio medio de 1.531 euros por metro cuadrado, mientras que A Ponte alcanza los 1.799 euros. En este último caso, el desembolso por un inmueble de 90 metros rondaría los 161.910 euros.
Si se amplía la comparación a todo el término municipal, Idealista incluye también el ámbito de Vilar de Astrés-Palmés-Arrabaldo, con un precio medio de 698 euros por metro cuadrado. No obstante, se trata de una zona más amplia, con características residenciales diferentes a las de los barrios urbanos.
¿Cuánto cuesta un piso de 90 metros cuadrados en cada barrio de Ourense?
El siguiente mapa recoge los precios medios de oferta publicados por Idealista en agosto de 2026 y calcula el coste orientativo de una vivienda de 90 metros cuadrados en cada zona.
LA REGIÓN · VIVIENDA
¿Cuánto cuesta comprar un piso en Ourense?
Los precios de la vivienda, barrio a barrio
PRECIO MEDIO EN OURENSE
1.714 €/m²
Idealista · Agosto de 2026
Pulsa sobre un número del mapa para conocer
el precio de compra en cada barrio.
Consulta los precios por zonas
1
Centro
Precio medio por metro cuadrado
2.351 €/m²
Piso de 70 m²
164.570 €
Piso de 90 m²
211.590 €
Piso de 110 m²
258.610 €
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2
O Couto
Precio medio por metro cuadrado
2.078 €/m²
Piso de 70 m²
145.460 €
Piso de 90 m²
187.020 €
Piso de 110 m²
228.580 €
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3
Universidad
Precio medio por metro cuadrado
2.035 €/m²
Piso de 70 m²
142.450 €
Piso de 90 m²
183.150 €
Piso de 110 m²
223.850 €
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4
Posío
Precio medio por metro cuadrado
1.952 €/m²
Piso de 70 m²
136.640 €
Piso de 90 m²
175.680 €
Piso de 110 m²
214.720 €
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5
Casco Viejo
Precio medio por metro cuadrado
1.937 €/m²
Piso de 70 m²
135.590 €
Piso de 90 m²
174.330 €
Piso de 110 m²
213.070 €
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6
A Ponte
Precio medio por metro cuadrado
1.799 €/m²
Piso de 70 m²
125.930 €
Piso de 90 m²
161.910 €
Piso de 110 m²
197.890 €
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7
Barrocanes
Precio medio por metro cuadrado
1.531 €/m²
Piso de 70 m²
107.170 €
Piso de 90 m²
137.790 €
Piso de 110 m²
168.410 €
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8
Mariñamansa
Precio medio por metro cuadrado
1.200 €/m²
Piso de 70 m²
84.000 €
Piso de 90 m²
108.000 €
Piso de 110 m²
132.000 €
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9
O Vinteún
Precio medio por metro cuadrado
1.168 €/m²
Piso de 70 m²
81.760 €
Piso de 90 m²
105.120 €
Piso de 110 m²
128.480 €
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10
A Carballeira
Precio medio por metro cuadrado
1.159 €/m²
Piso de 70 m²
81.130 €
Piso de 90 m²
104.310 €
Piso de 110 m²
127.490 €
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11
Vilar de Astrés - Palmés - Arrabaldo
Precio medio por metro cuadrado
698 €/m²
Piso de 70 m²
48.860 €
Piso de 90 m²
62.820 €
Piso de 110 m²
76.780 €
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¿Cuánto cuesta comprar un piso en Ourense?
Los precios de la vivienda, barrio a barrio
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Consulta los precios por zonas
Centro
O Couto
Universidad
Posío
Casco Viejo
A Ponte
Barrocanes
Mariñamansa
O Vinteún
A Carballeira
Vilar de Astrés - Palmés - Arrabaldo
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