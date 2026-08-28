Ourense resiste al frenazo gallego en la compraventa de vivienda

Ourense es la provincia gallega que mejor resiste el enfriamiento del mercado de la vivienda. Durante el primer semestre de 2026 se inscribieron en sus registros de la propiedad 1.442 compraventas, nueve más que entre enero y junio del año pasado. El incremento fue del 0,6%, frente al descenso del 6,1% registrado en Galicia.

Estos datos proceden de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta operación contabiliza las compraventas inscritas cada mes en los registros de la propiedad, por lo que pueden corresponder a escrituras formalizadas con anterioridad.

Ourense presentó la mejor evolución entre las cuatro provincias. Lugo también se mantuvo prácticamente estable, con un avance del 0,1%. En cambio, las compraventas descendieron un 6,6% en A Coruña y un 10,3% en Pontevedra. Galicia reunió 12.520 operaciones durante el semestre, 811 menos que un año antes.

La resistencia ourensana también se aprecia en el segundo trimestre. Entre abril y junio se contabilizaron 770 operaciones, solo tres menos que en el mismo periodo de 2025, una bajada del 0,4%. En Galicia, por el contrario, el descenso alcanzó el 8,7%.

Por otro lado, la vivienda nueva impulsó el balance provincial durante los seis primeros meses del año. Entre enero y junio se inscribieron 327 compraventas de inmuebles nuevos, un 3,2% más que en 2025. Las operaciones sobre viviendas de segunda mano fueron 1.115, tan solo una menos que un año antes.

Notarios

El Colexio Notarial de Galicia difundió ayer nuevos datos del mercado inmobiliario gallego. En junio se formalizaron ante notario 2.636 compraventas, un 1,6% menos que un año antes. Estas cifras miden las escrituras autorizadas y, por tanto, una fase diferente a las inscripciones contabilizadas por el INE.

El precio medio de las mismas alcanzó los 1.333 euros por metro cuadrado, un 13,7% más. Además, se concedieron 1.283 préstamos hipotecarios para adquirir vivienda, un 4,8% menos, aunque su importe medio creció un 9,8%, hasta los 144.693 euros.