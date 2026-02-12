Buscador | Objetos perdidos en Ourense en febrero de 2026: móviles, facturas de lotería o un llavero de CR7

Estos son los objetos perdidos en Ourense en febrero de 2026

¿Has perdido algo en Ourense este mes de febrero? Puede que alguien lo haya encontrado y lo haya entregado a la Policía Local. En la página web oficial del Concello se publica y actualiza periódicamente el listado de objetos perdidos que todavía no han sido reclamados.

En febrero de 2026, el registro incluye artículos como teléfonos móviles, cadenas, llaveros de diferentes tipos y otros objetos personales extraviados en las últimas semanas.

¿Cómo recuperar un objeto perdido en Ourense en febrero de 2026?

Si crees que has perdido alguna pertenencia recientemente en la ciudad, puedes comprobar si ha sido localizada y solicitar su devolución a través de varias vías:

De forma presencial: Dirígete a la Jefatura de la Policía Local, en la calle Victoria Kent, 1.

Por teléfono: Llama al 092 para consultar si tu objeto figura entre los encontrados.

Online: Accede al buscador de objetos perdidos del Concello de Ourense, donde se actualiza regularmente el listado.

Consulta el buscador de objetos perdidos

Entra en el buscador habilitado por el Concello de Ourense y revisa si ese objeto que perdiste en los últimos meses ya ha sido recuperado y está pendiente de ser reclamado.