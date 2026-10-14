Buscador de objetos perdidos en Ourense en octubre: móviles sin estrenar, juegos de 16 llaves o panderetas

INTRODUCE TU PÉRDIDA

Una pandereta, un anillo inteligente y un maletín con un puzzle y una alarma figuran en el listado de objetos perdidos de Ourense. El buscador reúne casi 500 objetos y permite consultarlos por nombre y fecha de entrega.

La Policía Local de Ourense, donde se guardan los objetos perdidos.
La Policía Local de Ourense, donde se guardan los objetos perdidos. | La Región

¿Has perdido unas llaves, una cartera o el móvil en Ourense? Este buscador de objetos perdidos en Ourense reúne los casi 5000 artículos publicados en las páginas del listado municipal.

Cómo encontrar tu objeto perdido

Escribe una palabra que identifique tu pertenencia, como "gafas", "llaves" o "cartera negra". También puedes buscar por marca, filtrar por fecha de entrega y ordenar los resultados del más reciente al más antiguo.

No necesitas escribir tildes ni distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si no encuentras coincidencias, prueba con una descripción más general o amplía el intervalo de fechas.

Dónde consultar y cómo recuperar un objeto

Si localizas un artículo que podría ser tuyo, anota su descripción, referencia y fecha. Para consultar su disponibilidad y cómo acreditar que te pertenece, contacta con el servicio municipal de objetos perdidos:

  • Teléfono: 988 39 80 11.
  • Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 14:00.

Buscador

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