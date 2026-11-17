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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 17 de noviembre
IMAGEN DE SU ROSTRO Y COCHE
La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta urgente para localizar a Francisco José Figueiral Gómez, un hombre de 38 años desaparecido en Ourense. El cartel sitúa su desaparición el lunes 16 de noviembre, a las 22:15 horas.
Francisco José mide 1,78 metros. La alerta incluye su fotografía para facilitar su identificación y recoge los datos de un Toyota Yaris gris, con matrícula 6390 FLB, cuya localización también puede ayudar en la búsqueda.
La asociación solicita colaboración ciudadana y recuerda que cualquier dato puede ser importante para dar con su paradero. Quienes dispongan de información sobre Francisco José o sobre el vehículo pueden contactar con los servicios policiales o con la asociación SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
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