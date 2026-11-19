José Vázquez Lorenzo, un vecino de Ourense de 81 años, se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada de este jueves. Se le perdió la pista en las inmediaciones de la avenida de Santiago, zona de la ciudad en la que reside.

Según la información difundida, el desaparecido mide 1,57 metros, pesa entre 65 y 70 kilos y tiene el cabello canoso. Además, presenta los ojos y las cejas de color castaño.

Otra imagen del hombre desaparecido en Ourense | Cedida

La familia dice que podría vestir una chaqueta marrón, un jersey verde, una camisa a cuadros, un pantalón vaquero azul y unas botas bajas, pero no confirman al 100% que esa pueda ser la verdadera descripción, ya que cuando abandonó el domicilio lo hizo sin alertar a nadie.

Piden colaboración ciudadana para localizar al desaparecido en Ourense

La alerta solicita la colaboración de los vecinos de Ourense para tratar de localizar a José Vázquez Lorenzo, especialmente en el entorno de la avenida de Santiago, donde fue visto por última vez según la información facilitada. Se pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que crea haberlo visto que se ponga en contacto con el servicio de emergencias 112 o con la Policía Nacional a través del 091. Cualquier dato que permita conocer sus movimientos desde la madrugada puede resultar de utilidad para facilitar su localización.