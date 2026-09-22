Buscan en Ourense a Yurena, una joven de 15 años desaparecida

Yurena, la joven desaparecida en Ourense desde el 18 de septiembre

Se ha activado una alerta de búsqueda para localizar a Yurena, una menor de 15 años de edad, que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 18 de septiembre de 2026 en Ourense.

Familiares y allegados han difundido un cartel con la imagen y los datos de la joven para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Según consta en la alerta, Yurena fue vista por última vez en la ciudad de Ourense.

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Ante cualquier pista o información sobre su paradero, se ruega contactar de inmediato con la Policía o a través de los teléfonos de contacto facilitados por la familia y su entorno: 988 788 805 y 637 863 718.