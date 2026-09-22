DESDE EL DÍA 18
Buscan en Ourense a Yurena, una joven de 15 años desaparecida
DESDE EL DÍA 18
Se ha activado una alerta de búsqueda para localizar a Yurena, una menor de 15 años de edad, que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 18 de septiembre de 2026 en Ourense.
Familiares y allegados han difundido un cartel con la imagen y los datos de la joven para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Según consta en la alerta, Yurena fue vista por última vez en la ciudad de Ourense.
Ante cualquier pista o información sobre su paradero, se ruega contactar de inmediato con la Policía o a través de los teléfonos de contacto facilitados por la familia y su entorno: 988 788 805 y 637 863 718.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DESDE EL DÍA 18
Buscan en Ourense a Yurena, una joven de 15 años desaparecida
A LA ALTURA DE CORREOS
Un choque entre una moto y un turismo en la calle Progreso deja varios heridos
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un conductor se da a la fuga tras colisionar con otro coche en Ourense
Lo último
EXIGE EXPLICACIÓNES A RABAT
Sánchez admite en la CNN que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la crisis de Ceuta
TERCERA EDICIÓN
Cultura | Estudios Abertos ensancha su mapa creativo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Excarcelados dos conductores en aparatosos accidentes en Baiona y Ribadeo