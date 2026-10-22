Cae una banda que estafaba con joyas falsas en comercios de compraventa de oro de Ourense

La Policía Nacional ha desarticulado un presunto grupo criminal itinerante que estafaba a establecimientos de compraventa de oro de Ourense y otras ciudades gallegas mediante la utilización de joyas que aparentaban ser de oro auténtico. La operación se ha saldado con tres hombres detenidos en Vigo y un fraude acreditado de aproximadamente 19.500 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, la organización operaba en diferentes puntos de España y había cometido presuntamente estafas en Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela y A Coruña, utilizando un mismo procedimiento para engañar a los empleados de los negocios.

Los sospechosos acudían a establecimientos de compraventa de oro para empeñar piezas de joyería que contaban con un baño exterior de oro de alta calidad, lo que les proporcionaba una apariencia auténtica.

Este acabado dificultaba la detección del engaño, ya que los empleados realizaban comprobaciones menos exhaustivas para evitar deteriorar las piezas durante las verificaciones.

Detenidos cuando intentaban empeñar más joyas

La operación culminó el pasado lunes 19 de octubre, cuando los agentes localizaron a los tres sospechosos en Vigo después de que intentasen empeñar varias joyas en un establecimiento de la ciudad. Los individuos trataron de escapar en un vehículo, pero fueron interceptados y detenidos por la Policía Nacional.

Durante la investigación, los agentes intervinieron alrededor de 40 piezas de joyería, entre cadenas, colgantes, pendientes y anillos, además de documentación con anotaciones contables. Aunque los objetos presentaban un acabado exterior de alta calidad, su composición no correspondía a la de piezas fabricadas íntegramente en oro.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que acordó su puesta en libertad en calidad de investigados por un presunto delito de estafa, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta que aparezcan nuevas víctimas, dado el carácter itinerante del grupo y su actividad en distintas localidades españolas.