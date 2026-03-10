Cae un grupo que suplantaba identidades para estafas bancarias que operaba en Ourense
60 DNIS
La Guardia Civil detiene a tres personas por estafas y usurpación de identidad en bancos tras intervenir 60 DNIs y más de 6.000 euros en efectivo.
La Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y usurpación de estado civil en entidades bancarias de varias provincias, entre ellas Ourense. La operación se saldó con la intervención de 60 documentos nacionales de identidad (DNIs) originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de vestir utilizadas en los ilícitos.
Los hechos se remontan a la mañana de 3 de marzo, cuando desde una sucursal bancaria de O Porriño (Pontevedra) se alertó de la actitud sospechosa de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Ahí comenzó una investigación que permitió averiguar el modus operandi: el líder del grupo trasladaba a las dos mujeres al banco y mientras una accedía a la sucursal para la retirada del dinero, la otra esperaba en un establecimiento cercano. Finalmente, los tres fueron detenidos.
Las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y en tentativa, cometidos en 34 días por diversas provincias, entre ellas Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
CITA INTERNACIONAL
La fiesta de los virtuosos de la pista durante el Mundial Virtus
PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO
António Costa se distancia de Von der Leyen y defiende mantener un orden internacional basado en reglas