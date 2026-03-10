Cae un grupo que suplantaba identidades para estafas bancarias que operaba en Ourense

La Guardia Civil detuvo a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y usurpación de estado civil en entidades bancarias de varias provincias, entre ellas Ourense. La operación se saldó con la intervención de 60 documentos nacionales de identidad (DNIs) originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de vestir utilizadas en los ilícitos.

Los hechos se remontan a la mañana de 3 de marzo, cuando desde una sucursal bancaria de O Porriño (Pontevedra) se alertó de la actitud sospechosa de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Ahí comenzó una investigación que permitió averiguar el modus operandi: el líder del grupo trasladaba a las dos mujeres al banco y mientras una accedía a la sucursal para la retirada del dinero, la otra esperaba en un establecimiento cercano. Finalmente, los tres fueron detenidos.

Las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y en tentativa, cometidos en 34 días por diversas provincias, entre ellas Ourense.