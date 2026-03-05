Cuatro años de cárcel por estafar 160.000 euros a su amante haciéndose pasar por odontólogo en Ourense
AUDIENCIA PROVINCIAL
La Audiencia Provincial de Ourense condena a cuatro años de cárcel a un hombre que estafó 160.000 euros a una mujer tras fingir ser socio de una clínica dental en Ponferrada.
La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a cuatro años de cárcel a un hombre que se hizo pasar por odontólogo para estafar 160.000 euros a una mujer a la que conoció en Facebook.
El acusado le prometió participación en una clínica de Ponferrada, de la que decía ser socio, y le solicitó dinero con diversas excusas, aportando documentos falsificados para aparentar solvencia. El tribunal aprecia delito de estafa con agravante de reincidencia, destacando la entidad del perjuicio y el modus operandi.
Además de la pena de cárcel, deberá abonar una multa de 2.400 euros, devolver los 160.000 euros y pagar 4.000 euros por daño moral. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, El salvaje Oriente